inFreiburgzuhause: The Privateer

Freiburgs legendärer Music-Pub Eimer feiert am 5. August, 20 Uhr seinen 15. Geburtstag. Zur Feier wird Südbadens epische Pirate-Metalband The Privateer im Live-Stream von #inFreiburgzuhause für die richtige Stimmung sorgen. Mit voll gesetzten Segeln geht die 6-Köpfige Crew von “The Privateer” auf Kaperfahrt. Inspiriert ist der Sound der regionalen Band The Privateer von klassischem Heavymetal, sowie von modernem Death- und Powermetal. Übergossen mit einem Fass Rum und einer Prise Meersalz entstand ein ganz eigener, charakteristischer Sound. Der abwechslungsreiche Gesang sowie der Einsatz einer Violine gibt dem Klangbild der Band eine besondere Note. Mit Ihren Liedern erzählen Sie Geschichten über verborgene Schätze, ferne Welten, altes Seemannsgarn und die Mythen der See.

Wir sagen Happy Birthday, lieber Eimer. Lasst es krachen!

Live streamen auf: https://www.infreiburgzuhause.de