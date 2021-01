inFreiburgzuhause: Neujahrskonzert mit Murat Coşkun feat. Annette Maye (23. Januar, live aus dem E-Werk)

Im Rahmen des traditionellen Neujahrskonzert wird das Jahr 2021 trommelnd begrüßt: Am Samstag, den 23. Januar, 20 Uhr findet unter dem Titel „Rhythms of Life“ ein Worldpercussion Konzert mit Murat Coşkun und Annette Maye statt.

Der bekannte Worldpercussionist Murat Coşkun hat seine jahrelange musikalische Wegbegleiterin, die preisgekrönte Ausnahme-Klarinettistin Annette Maye, ins E-Werk eingeladen, um gemeinsam mit ihm das Jahr auf eine ganz besondere musikalische Art und Weise zu begrüßen. Ob alleine, im Duo oder in größerer Besetzung (mit weiteren Überraschungsgästen!) entsteht ein spannendes und beschwingtes Konzertprogramm mit orientalischen Klangfarben und modernen Interpretationen. Zu erwarten sind intime Momente der Zwiesprache mit den fellbespannten Trommeln, mitreißende Stücke aus dem gemeinsamen Oriental Jazz-Repertoire und all das vorgetragen mit einer Leichtigkeit und frischen Freude am Zusammenspiel! Musik, die fesselt und zugleich den eigenen Rhythmus entfesselt.

Live aus dem E-Werk Freiburg, Livestream unter: www.infreiburgzuhause.de

Ticketpreise: 20 € und 18 € ermäßigt.