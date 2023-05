“Imaginäre Orte zwischen Realität und Fantasie”: Antrittsvortrag von Malerei-Professorin Sophie von Hellermann an der Kunstakademie Karlsruhe

Im Sommer 2022 übernahm Prof. Sophie von Hellermann die Malerei-Klasse von Prof. Helmut Dorner an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe – nun wird sie im Rahmen ihres Antrittsvortrages “Imaginäre Orte zwischen Realität und Fantasie” am 2. Mai, 19 Uhr (Kunstakademie Karlsruhe , Reinhold-Frank-Str. 81, Vortragssaal) sich und ihre künstlerische Arbeit vorstellen. Ihr Kunststudium absolvierte sie von 1993 bis 1998 an der Kunstakademie Düsseldorf als Meisterschülerin von Dieter Krieg, zudem besuchte Sophie von Hellermann das Royal College of Art in London. Ihre Werke sind in internationalen Sammlungen zu finden, u.a. im The Metropolitan Museum of Art und dem Los Angeles County Museum of Art.

Ihre Gemälde erinnern an Fabeln, Legenden und traditionelle Geschichten, die eher von ihrem Unterbewusstsein als von bestehender Darstellungsformen durchdrungen sind. Ihre romantischen, pastellfarbenen Leinwände gestaltet von Hellermann wie komplexe Erzählstränge. Die Verwendung von breiten Pinselstrichen verleiht ihren Bildern ein Gefühl der Leichtigkeit – bisweilen greifen ihre Werke auf aktuelle Ereignisse zurück, übernehmen aber auch die Bildersprache der klassischen Mythologie und literarische Motive. Auf diese Weise entstehen weitläufige imaginäre Orte- Thematisch und stilistisch stellt von Hellermann die Fantasie der Realität gegenüber.

Weitere Infos: www.kunstakademie-karlsruhe.de