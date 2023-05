Impro-Professor Helmut Lörscher gibt sein Abschiedskonzert an der Hochschule für Musik Freiburg

Nach 33 Jahren Lehrtätigkeit an der Hochschule für Musik Freiburg gibt Helmut Lörscher am 16. Mai, 20 Uhr sein Abschiedskonzert “Die Kunst des Augenblicks”. Der Professor für „Improvisation und Angewandtes Klavierspiel“ spielt gemeinsam mit seinem Trio, Lehrenden und Studierenden der Hochschule Jazz und Klassik vom Duo bis zur Big-Band-Besetzung. Bekannt ist Lörscher für seine Improvisationen, sein Jazz-Trio und die gemeinsamen Auftritte mit Kabarettisten wie Matthias Deutschmann oder Georg Schramm. Sein Abschiedskonzert verspricht einen vielfältigen Abend. „Das Programm spiegelt meine tiefe Verbundenheit mit unterschiedlichsten Musikrichtungen und mit der Hochschule wider. Ich verabschiede mich von meinen Studierenden und meinen geschätzten Kolleginnen und Kollegen, indem ich gemeinsam mit ihnen in verschiedenen Stilen und Konstellationen spiele“, so Helmut Lörscher.

Der Konzertabend beginnt mit Jazz des „Helmut Lörscher Trios“ (Helmut Lörscher am Klavier, Bernd Heitzler am Kontrabass und Matthias Daneck am Schlagzeug) und den Stücken „Silver City“ und „Inventio“, das Helmut Lörscher auf Basis der „Invention Nr. 13“ a-Moll von Johann Sebastian Bach komponiert hat. Danach spielt er als Duo gemeinsam mit der Gesangs-Professorin Katharina Kutsch „September“, eines der „Vier letzten Lieder“ von Richard Strauss. Nach improvisierter Überleitung folgt der Jazzstandard „Stella by Starlight“, den Helmut Lörscher gemeinsam mit der Jazzgesangs-Dozentin Filippa Gojo vorträgt. Der erste Teil des Konzerts endet mit der von Helmut Lörscher komponierten „Sonata à tre“, einer klassischen dreisätzigen Sonatenform für Jazztrio und Streichquartett, mit auskomponierten Teilen und Räumen für lebendige Improvisation, gespielt von „Helmut Lörscher Trio“ sowie Prof. Julia Schröder (Violine), Laura Peres (Violine), Katharina Schmauder (Viola) und Prof. Elena Cheah (Cello).

Im zweiten Teil des Abends präsentiere er sich stärker als Improvisations-Künstler, erklärt Helmut Lörscher. Nach einer Duo-Improvisation an zwei Flügeln gemeinsam mit seinem Kollegen Ralf Schmid, Professor für Jazzklavier, folgt eine Solo-Improvisation über ein Thema nach Vorgaben aus dem Publikum. Die Zuschauer schreiben ihre Ideen auf ein Blatt und legen es in ein Gefäß, aus dem später gezogen wird. „Das kann ein Begriff sein, eine Melodie oder auch ein paar Noten“, beschreibt der Improvisations-Professor. Seinen Abschluss findet das Konzert mit einem Auftritt Helmut Lörschers mit der Big Band der Hochschule für Musik Freiburg unter der Leitung von Ralf Schmid.

Weitere Infos: www.mh-freiburg.de