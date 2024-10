Im Rahmen der Reihe “Freiburger Fenster” werden zwei Filme im Kommunalen Kino Freiburg gezeigt

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe “Freiburger Fenster” zeigt der Medienwerkstatt Freiburg e.V. im Kommunalen Kino am 28. Oktober, 19:30 Uhr, gleich zwei Filme: Zunächst den acht minütigen Kurzfilm „Weißt du noch, wie es ist zu träumen?” und danach den Dokumentarfilm „Jesse Coston: Of Life and Opera“ (80 Min.). Im Anschluss an die jeweiligen Filme findet ein moderiertes Filmgespräch mit den Filmemacher:innen statt.

„Weißt Du noch, wie es ist zu träumen?“ ist kein typischer Kinofilm, sondern eine genreübergreifende Mischung aus bildender und darstellender Kunst. Hauptprotagonistin des Films ist die Installation „Zwischen Himmel und Erde“ in der Kirche Maria Magdalena in Freiburg, kreiert im Rahmen der Open Art im Mai/Juni 2024. Die aus einer Fülle von Würfeln und Kugeln bestehende Installation nimmt die Betrachtenden mit auf eine Reise in einen Kosmos im Spannungsfeld materieller und geistiger Welten. Der Film zeigt die Verortung des Menschens in einer Art Enge und Befangenschaft auf der Suche nach…?

Der Dokumentarfilm „Jesse Coston: Of Life and Opera“ porträtiert im Gespräch den in Amerika geborenen Opernsänger und Regisseur Jesse Coston. Nach seinem Studium am New England Conservatory of Music in Boston und am Curtis Institute of Music in Philadelphia erhielt er 1976 ein Fulbright-Stipendium, um sein Studium in Deutschland fortzusetzen. Als einer der ersten afroamerikanischen Künstler, der als Solosänger in Deutschland engagiert wurde, war er von 1984 bis 2008 Ensemblemitglied des Theater Freiburg, inszenierte hier und lebt und arbeitet seither in Freiburg. Im Interview spricht Jesse Coston über seine Jugend, die Entdeckung seiner Leidenschaft, über Rassentrennung und Rassismus und über seine Heirat mit seinem langjährigen Partner Peter im Jahr 2022.