Im November wird die italienische Küchentradition weltweit gefeiert

Die diesjährige 6. Woche der italienischen Küche in der Welt findet vom 22.-28. November statt und hat die Tradition und die Perspektiven der Kulinarik des Bel Paese zum Thema. Durch zahlreiche Initiativen weltweit will das italienische Außenministerium zur Steigerung des Nachhaltigkeitsbewusstseins bei Lebensmitteln beitragen. Die Dieta Mediterranea als Gegenmittel gegen das Essensverschwenden und das Verhältnis zwischen Biodiversität und Lebensmittelvielfalt sind nur einige der Fragestellungen, die angegangen werden sollen. Natürlich darf aber das Schmecken nicht zu kurz kommen, und in Freiburg können sich die Liebhaber der italienischen Küche auf besondere Genusserlebnisse freuen, denn das Italienische Konsulat hat viel vor. Der Auftakt steht schon in der zweiten Novemberwoche mit der Teilnahme an der Plaza Culinaria fest, dabei handelt es sich um ein willkommenes Comeback: nach dem Erfolg der Edition 2018 kommt erneut die Gemeinde Andora zu Gast nach Freiburg, die als erste mit dem Siegel D.O.P. (geschützte Ursprungsbezeichnung) für ihr ligurisches Pesto ausgezeichnet wurde. Das Publikum hatte vor drei Jahren insbesondere den Workshop geliebt, in dem man selbst lernen konnte, Pesto nach Originalrezept herzustellen. Auch dieses Mal hat sich die italienische Vertretung zum Ziel gesetzt, durch die aktive Beteiligung der Besucher und die Verkostung regionaler Spezialitäten den nachhaltigen Tourismus und die lokalen Exzellenzen zu fördern. Dasselbe gilt auch für eine geplante digitale Broschüre zur nachhaltigen Küche, die dafür sensibilisieren will, wie diese nur mit genuinen und hochqualitativen Regionalprodukten zu haben ist, und dies anhand der Präsentation regionaler kulinarischer Traditionen zeigt, die in ihrer kulturellen Relevanz zur Geltung kommen sollen. In Zusammenarbeit mit dem Vivace e.V. und dessen Hauskoch Alessandro Spagnuolo werden außerdem ab dem 22. November 7 regionale Rezepte in 7 Tagen aufgezeichnet und auf den YouTube-Kanal des Vereins hochgeladen, aber nicht nur das: wenn die pandemische Lage es zulässt, will der Vivace zu einer Verkostung in der Bismarckallee 22 einladen. Die Aussichten dafür stehen gerade gut! Einen Termin auf jeden Fall können die Feinschmecker vormerken: anlässlich der Woche der italienischen Küche wird der Chef Luca Ruggieri im Edelrestaurant LA MUCCA am 25. November die Mitglieder und Freunde der Dante-Alighieri-Gesellschaft mit exklusiven Menus und einer einzigartigen Weinauswahl verwöhnen. Anmeldungen für das Abendessen sind noch möglich!

Nicht nur die Institutionen, sondern auch die Gastronomen in Freiburg setzen zunehmend auf Nachhaltigkeit und auf die regionalen Spezialitäten Italiens. Diese Aspekte stehen im Cafe bedda von Juliane Wilcken an erster Stelle. Der Name bedda (schön im Dialekt) steht für ihre enge Verbindung zu Sizilien, wo sie und ihr Mann Alex ein Stückchen Land besitzen und ihre Lebensmittel oft direkt von Produzenten beziehen, die diese in den der Mafia enteigneten Ländereien anbauen und verarbeiten und sich strengen Umweltschutzstandards sowie sozialer Verantwortung verpflichtet haben. Zu empfehlen sind u.a. die glutenfreien Nudeln aus sizilianischem Urweizen und die Pistazien aus Bronte, die Juliane auch für ihre selbstgebackenen Kuchen verwendet. Diese kann man bei einer Tasse Kaffee in der klassischen, veganen und glutenfreien Version genießen, im bedda wird jeder fündig!

Weitere Infos: consfriburgo.esteri.it; vivace-freiburg.de; www.rodante.de