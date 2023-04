Im Musical-Fieber: Drei Kultmusicals gastieren im April in Freiburg und Offenburg

Sein Blick, seine Stimme, sein legendärer Hüftschwung – Elvis Presley gilt mit einer Milliarde verkaufter Tonträger als der erfolgreichste Solokünstler aller Zeiten. Sein bekanntestes Konzert „Aloha from Hawaii“ gab der King of Rock’n’Roll am 14. Januar 1973 in Honolulu. 50 Jahre nach dem Konzert der Superlative lässt „ELVIS – Das Musical“ die Legende mit all ihren großen Hits wieder auferstehen und geht 2023 auf große Tour. Am 16. April, 20 Uhr gastiert das Musical im Konzerthaus Freiburg und ist am 18. April, 20 Uhr in der Oberrheinhalle Offenburg zu sehen.

Die Oberrheinhalle Offenburg begrüßt im April gleich zwei weitere Musicals mit legendärem Hintergrund. Am 14. April, 20 Uhr erwartet die Besuchenden bei „Abba World-Revival – ‚meets Classic‘“ ein wahres Abba-Spektakel. Dan Hofrichter inszeniert hier eine Tribute Show der Extraklasse: ABBA-Klassiker verschmelzen mit klassischen Instrumenten. Elf Philharmoniker erschaffen mit zehn Bühnenkünstlern ein einmaliges Arrangement, das einen tollen Abend verspricht.

Weiter gehts mit einem der einflussreichsten Musikern der deutschen Musikgeschichte. Die „Udo Jürgens Story“ gastiert am 15. April, 20 Uhr in der Oberrheinhalle und präsentiert die größten Hits und schönsten Geschichten der Musiklegende Udo Jürgens. „Die Udo Jürgens Story“ ist eine außergewöhnliche Hommage an den Grandseigneur der deutschen Unterhaltungsmusik. Seine Tochter Jenny Jürgens schwärmte nach der Premiere: „Ein Muss für alle Udo-Fans!“.

