1. Platz Naturschutzpreis Stadt Freiburg: Das Gelände der Professur für Forstentomologie und Waldschutz lädt Studierende zum Lernen ein

Das Exploratorium Lebendiges Wittental bietet Studierenden einen Lern- und Experimentierort, an dem sie Kontakt zur Artenvielfalt erleben und praxisbezogene Naturerfahrungen machen können. Rund um die Uhr, an sieben Tagen die Woche können Studierende hier eigene Projektideen umsetzen, ihre Artenkenntnisse erweitern und selbst Studien durchführen. Dafür ist die Professur für Forst­entomologie und Waldschutz der Universität Freiburg mit dem 1. Platz des Naturschutzpreises der Stadt Freiburg 2023 ausgezeichnet worden. Der Preis ist mit insgesamt 5.000 Euro dotiert und würdigt außergewöhnliche Leistungen im Naturschutz.

Möglich ist das Lebendige Wittental durch die besondere Lage der Professur. Vor den Toren Freiburgs, im Dreisamtal, ist sie in Stegen-Wittental beheimatet. Dort findet nicht nur die Forschung der Professur statt, die sich unter anderem mit Borkenkäfern befasst. Auf Freiflächen und einem Waldstück von insgesamt 1,6 Hektar entstehen zusammen mit Studierenden Kleinbiotope und Rückzugsorte für verschiedene Lebewesen. Dadurch wird die Biodiversität erhalten und gefördert.

„Unsere Idee war, das Gelände der Professur so umzugestalten, dass wir die Artenvielfalt stärken. Dabei wollten wir gezielt die Ideen der Studierenden einbeziehen. Es ist wunderbar zu sehen, wie diese Möglichkeit angenommen wird. Die Eigeninitiative und die Einsatzfreude der Studierenden sind enorm“, so Prof. Dr. Peter Biedermann, Leiter der Professur für Forstentomologie und Waldschutz.

Die nächsten Projekte im Lebendigen Wittental sind bereits geplant. So soll etwa eine Streuobstwiese entstehen. Biedermann und sein Team wollen aber auch überwachen, wie sich der Tierbestand durch die Umgestaltung entwickelt. „Bevor wir uns an die Umsetzung gemacht haben, haben wir eine Bestandsaufnahme von Heuschrecken, Schmetterlingen und Vögeln gemacht. Jetzt wollen wir herausfinden, wie sich die Tierbestände durch die umgesetzten Projekte verändert haben“, so Biedermann.

Bildquellen Das Exploratorium Lebendiges Wittental lädt Studierende zum Lernen und Experimentieren ein: © Sandra Meyndt