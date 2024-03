Im Dialog: Ausstellung von Ursula Wieser (Fotografie) und Thomas Willmann (Malerei) im depot.K

Das depot.K präsentiert im April eine gemeinsame Schau der Künstler:innen Ursula Wieser und Thomas Willmann. In Ursula Wiesers Fotografien wird die Verwobenheit der Realität durch fotografierte Spiegelungen als künstlerisches Mittel zum Ausdruck gebracht. Die Erscheinungen, Menschen, Architektur und Gegenstände sind Objekte ihrer Wahl, zugleich ist es aber insbesondere das Licht, das die Magie der Spiegelungen zaubert. Ihre konzeptionellen Arbeiten sind im urbanen Raum entstanden. Im depot.K zeigt sie Fotografien aus der Serie „Alles ist Dialog“ aus den Jahren 2021-23.

Thomas Willmann bearbeitet in seiner Malerei eine Vielzahl unterschiedlicher Themen, sodass sein Werk stilistisch vielfältig daher kommt. Abstraktion und Figuration sieht er nicht als einen unversöhnlichen, dogmatischen Gegensatz, sondern als einander ergänzende Ausdrucksformen. Im depot.K zeigt Thomas Willmann Papierarbeiten aus seiner 2016/17 entstandenen Werkserie „Landschaft B“. Seine fiktiven Landschaften, insgesamt 51 an der Zahl, erzeugen ein Kaleidoskop der Stimmungen.

Ursula Wieser (Fotografie) und Thomas Willmann (Malerei). depot.K, Hauptstraße 82, Freiburg. Di, Do, Fr 16 -19 Uhr, Sa 11-13 Uhr, So 11-16 Uhr. Der Eintritt ist frei. Bis 21.04.2024. www.depot-k.com