Großes Lichterfest im Kurpark Bad Krozingen: Auftakt zum Open Air im Park 2022

Zum Auftakt des diesjährigen Open Air im Park findet am 16. und 17. Juli das traditionelle Lichterfest im Kurpark statt. Musik, Tanz und jede Menge Unterhaltung stehen auf dem Programm und sorgen zwei Tage lang für Stimmung bei Jung und Alt.

Über 15.000 Kerzen und Lampions lassen den Kurpark am Samstag, den 16. Juli bei Einbruch der Dunkelheit in romantischem Licht erstrahlen. In einem separaten Teil des Kurparks werden ca. 700 japanische Bambuslaternen und Poi-Leuchtbälle für meditative Stimmung sorgen und das Lichterfest bereichern.

Am 17. Juli wird den Besuchern im Kurpark den ganzen Tag ein buntes Unterhaltungs- und Familienprogramm geboten. Eine Hüpfburg, eine Kindereisenbahn, ein Trampolin, ein Karussell und historische Traktoren lassen Kinderherzen höherschlagen. Alle Kinder sind herzlich zu einem zauberhaften Nachmittag eingeladen.

Mit dabei sein wird auch „Silberlilly“, die mobile Musikbühne des Evangelischen Jugendwerk Breisgau-Hochschwarzwald. Zudem findet ein großer Flohmarkt im Naturpark hinter dem Kurhaus statt.

Liebevoll ausgeschmückte Lauben und Stände örtlicher Vereine und Firmen sowie eine Foodtruck-Meile sorgen an beiden Tagen für das leibliche Wohl der Besucher*innen. Besonders die Vereine freuen sich, dass sie sich in diesem Jahr wieder auf dem Lichterfest präsentieren können. Bereits seit vielen Jahren stellt die Veranstaltung für einige der Vereine eine wichtige Einnahmequelle dar.

Das erste Konzert zum diesjährigen Open Air im Park wird die Schlager-Gala mit Liane, Reiner Kirsten & Semino Rossi am 21. Juli ab 20 Uhr sein. Die Fans von handgemachten Hits dürfen sich am 22. Juli ab 20 Uhr auf Chris Norman und Band freuen. Mit dem Philharmonischen Orchester Freiburg gibt es am 27. Juli ab 20 Uhr „Klassik pur“ unter dem Sternenhimmel. Am 29. Juli ab 20 Uhr kann nun das lang ersehnte Konzert von Nico Santos stattfinden. Die Manfred Mann´s Earth Band kehrt am 31. Juli ab 20 Uhr auf die Bühne im Kurpark zurück. Den Abschluss des Open Air im Park 2022 machen die Helmut Dold‘s Dixie All Stars feat. Claudia Moehrke am 5. August ab 20 Uhr.

Aufgrund erhöhter Sicherheitsvorkehrungen, im Interesse der Besucher*innen, wird empfohlen Rucksäcke und Taschen nicht mit auf das Veranstaltungsgelände zu nehmen. Ansonsten werden diese an den Einlässen kontrolliert.

Lichterfest-Programm:

Samstag, 16. Juli 2022

Konzert-Pavillon

15 Uhr Eröffnung mit Fassanstich durch Bürgermeister Volker Kieber und Rolf Rubsamen, Geschäftsführer der Kur und Bäder GmbH Bad Krozingen.

15 – 17 Uhr Gemeindekapelle Bad Krozingen.

19 – 24 Uhr Tanzmusik mit der Gruppe „Funrise“.

Weinbrunnen

19 – 24 Uhr Tanzmusik mit der Gruppe „Happy Melody“.

Eintritt: € 7,- Normalpreis /

€ 6,- für Inhaber der Gästekarte, BZCard, Schüler, Studenten, Bad Krozinger Kundenkarte, VR-BankCard PLUS.

Sonntag, 17. Juli 2022

Flohmarkt

11 – 17 Uhr beim Kurhaus.

Konzert-Pavillon

19 – 23 Uhr Tanzmusik mit der Gruppe „Funrise“.

Weinbrunnen

19 – 23 Uhr Tanzmusik mit der Gruppe „Happy Melody“.

Kinder- und

Familienprogramm

Hüpfburg, Kindereisenbahn, Trampolin und Karussell im Kurpark. „Silberlilly“ ganztägig im Kurpark.

Foodtruck-Meile ganztägig im Kurpark.

Das große Feuerwerk am Sonntagabend wird in diesem Jahr nicht stattfinden.

Der Eintritt am Sonntag ist frei.