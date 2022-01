Grenzgänger: Deutsch-Französischer Songwriting Hip-Hop Workshop

Musik, Poesie und Sprachen kennen keine Grenzen. Davon überzeugt sind Zweierpasch, also Tim und Felix, ein deutsch-französisches Hip-Hop-Erfolgsduo (hier geht’s zum Interview mit Zweierpasch). Das Studierendenwerk Freiburg-Schwarzwald bietet in Kooperation mit Zweierpasch einen hybriden Songwriting-Workshop an. Es geht darum, die Methoden des Schreibens sowie des Rappens kennenzulernen. Du hast die Gelegenheit, deinen eigenen Text in einer Projektgruppe zu produzieren und ihn auf einem deutsch-französischen Abschlussevent live auf die Bühne zu bringen. Du bist begeistert von Hip-Hop-Musik und willst schon immer schreiben, hattest aber noch nie die Gelegenheit? Du hast schon Texte geschrieben und möchtest jetzt mehr über die Aufnahme- und Performancetechnik erfahren? Du feierst immer geile Beats und gute Flows? Dann ist dieser Kreativ-Woekshop genau das richtige, denn hier kannst du deine eigenen Ideen verwirklichen und die Profis um Rat und Meinung bitten. Und weil heutzutage Musik ohne Video nicht mehr geht, wird außerdem noch ein Videoclip mit dem Freiburger Filmemacher Sebastian Lucht ermöglicht. Teilnahmeberechtigt sind Studierende der Universitäten und Hochschulen sowie der Verbände der Studierendenwerke und CROUS in Straßburg, Mulhouse, Basel, Karlsruhe und Freiburg-Schwarzwald. Die Arbeitssprache wird sowohl Deutsch als auch Französisch sein, eine gute Kenntnis beider Sprachen ist von großem Vorteil, aber kein Muss.

Weitere Infos: www.swfr.de/grenzgaenger