Goldene Zeiten und Unterwasserwelten: Die umgebaute Kassenhalle im Sparkassen-FinanzZentrum begrüßt eine neue Dauerausstellung

Die Kassenhalle im Sparkassen-FinanzZentrum Freiburg in der Kajo hat ein neues Gesicht bekommen – im Mittelpunkt steht nun ein besonderes Edelmetall: Gold. „Nach fast 20 Jahren war es an der Zeit, unsere Kassenhalle zu modernisieren“, erläutert Lars Hopp, Mitglied des Vorstands der Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau. Das Ergebnis spricht für sich: Eine moderne, aufgeräumte Optik und ein komplett neu gestalteter Kassenbereich mit einem klaren Fokus auf die Bedürfnisse der Kunden. „Wir wollten zum einen den veränderten Kundenpräferenzen gerecht werden. Denn heutzutage erledigen immer mehr Menschen ihre Bankgeschäfte online oder an Selbstbedienungsterminals. Die klassische Kassenhalle ist daher nicht mehr nur ein Ort für finanzielle Transaktionen, sondern auch ein Ort der Beratung und des Austauschs“, erklärt Beate Schwarz, stellvertretendes Mitglied des Vorstands und Bereichsleiterin Privatkunden der Sparkasse.

„Faszination Gold“

Passend zur Eröffnung des Umbaus präsentiert die Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau eine neue Dauerausstellung, welche sich an einem Schwerpunkt der modernisierten Kassenhalle orientiert: Die Edelmetallberatung. Die Dauerausstellung „Faszination Gold“ bietet einen umfassenden Einblick in die Welt des Edelmetalls. Besucher:innen können spannende und relevante Aspekte zum Thema Gold entdecken, von der historischen Bedeutung über die Nutzung von Gold in Kunst, Wissenschaft und Wirtschaft bis hin zu Nachhaltigkeitsfragen in der heutigen Goldproduktion oder der Goldwäscherei im Rhein.

Faszination Wasser

Wer schon einmal vor Ort ist, kann direkt auch in der Meckelhalle vorbeischauen. Dort erwartet Besucher:innen noch bis 24. Mai die Ausstellung „Oceans #searchforhope“. Alles beginnt im Jahr 2017 in Gewässern am Rande des Schwarzwaldes. Im „Unterwasserwelten Camp“ treffen Umweltaktivist und Freitaucher Daniel Bichsel und Filmemacher Chris Keller erstmals aufeinander. Inspiriert vom Camp, in dem junge Erwachsene gemeinsam die Schönheit der heimischen Seen und Flüsse erkunden und sich für den Schutz der Gewässer engagieren, starten die beiden Freiburger ihre gemeinsame Mission: die Filmserie „Oceans #searchforhope“. Dafür treffen sie Menschen, die sich mit Leidenschaft für die Ozeane einsetzen und ihre Botschaften in die Welt hinaustragen. Ihre Reise führt sie unter anderem auf die Malediven, Madagaskar und die Seychellen – einige Aufnahmen sind nun in der Meckelhalle zu bestaunen.

Oceans #searchforhope. Meckelhalle, Freiburg. Bis 24.05.24