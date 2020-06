Kunst | Juni 2020 | von Redaktion

“Gegenüber. Kunst im Fenster” ab 8. Juni im Münsterforum

“Gegenüber. Kunst im Fenster” lautet der Titel einer Ausstellungsreihe im neu eröffneten c-punkt Münsterforum. In den Fenstern des Münsterforums werden ausgewählte Werke, Zeichnungen und Fotographien ausgestellt, die jeweils mit Impulstexte in einen Dialog mit dem Betrachter treten. Den Auftakt macht vom 8. – 22. Juni der Freiburger Maler Harald Herrmann. In vierzehntägigem Wechsel sind vom 8. Juni bis Ende August Ausstellungen verschiedener regionaler Künstler*innen zu sehen.

„Mit der Kunst im Fenster bieten wir Kunstschaffenden aus der Region im wahrsten Sinne des Wortes ein Schaufenster für ihre Werke, mitten in der Innenstadt“, erklärt Susanna Czech-Lepold, Leiterin des c-punktes im Münsterforum. Als lebendiger Ort für alle Besucher und Interessierten ist das Münsterforum auch unter den Auflagen der Corona-Pandemie offen und für Gäste willkommen. Die Kunst im Fenster wird alle zwei Wochen einem neuen Kunstschaffenden präsentieren und bis Ende August zu sehen sein.