Die Reihe „Konturen der nächsten Gesellschaft“ geht online

Die Vorträge der Reihe „Konturen der nächsten Gesellschaft“ der Katholischen Akademie Freiburg können nun auch digital besucht werden. Die Online-Reihe startet ab Donnerstag, 18. Juni einmal wöchentlich.

Die Professorin für Politikwissenschaft in Gießen Nikita Dhawan beginnt die Online-Reihe „Konturen der nächsten Gesellschaft“ mit ihrem Vortrag „Die Aufklärung vor den Europäern retten“ am 18. Juni um 19.30 Uhr. Ziel ihres Vortrages ist es, die widersprüchlichen Konsequenzen der Aufklärung zu verstehen ohne einen Anti-Aufklärungs-Standpunkt einzunehmen.

Die Online-Veranstaltungen der Katholischen Akademie Freiburg finden in Zusammenarbeit mit dem Studium generale der Universität Freiburg und dem Theater Freiburg statt und werden über das Video-Konferenz-System Zoom durchgeführt.Die Online-Veranstaltungen sind kostenfrei. Eine Anmeldung unter unter www.katholische-akademie-freiburg.de oder mail@katholische-akademie-freiburg.de ist notwendig. Sie erhalten dann einen Zugangslink zu dem Zoom-Meeting. Anschließend stehen die Vorträge zum Nachhören unter www.video-zukunft-gesellschaft.de zur Verfügung.