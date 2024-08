Für eine ökologische Energiewende: Vor 50 Jahren wurden die Badisch-Elsässischen Bürgerinitiativen gegründet

Am 25. August 1974 bildeten die Badisch-Elsässischen Bürgerinitiativen gegen Atomkraft/Les Initiatives Citoyennes Association Antinucleaire de Bade et d`Alsace in Weisweil am Rhein, einem Nachbarort von Wyhl, nach einer gemeinsamen Demonstration gegen Atomkraftwerke ihr internationales Komitee. Darunter zunächst 21 Initiativen – 11 badische und 10 französische -, die sich sowohl in deutscher als auch französischer Sprache, und damit grenzübergreifend, gegen das geplante Atomkraftwerk Wyhl und das geplante Bleiwerk Marckolsheim/Rhein aussprachen – damals wie heute mit eindringlicher Begründung: „…Deshalb haben wir beschlossen, die vorgesehenen Bauplätze für das Atomkraftwerk Wyhl und das Bleiwerk in Marckolsheim gemeinsam zu besetzen, sobald dort mit dem Bau begonnen wird. Wir sind entschlossen, der Gewalt, die uns mit diesen Unternehmen angetan wird, solange passiven Widerstand entgegenzusetzen, bis die Regierungen zur Vernunft kommen.“

Die Badisch-Elsässischen Bürgerinitiativen und ihr Wirken in den späten 1970er und -80er Jahren waren ein wichtiges Signal für den Atomausstieg, für die ökologische Energiewende sowie für die ökologische Politik. Ihr Einsatz weckte weltweites Interesse. So konnten sie mit ihrem Wirken und ihrer Streitkultur auf schwierigem Feld im Ringen mit dem Staat, Konzernen und einer Staatsgrenze ein Stück „Demokratie von unten“ verwirklichen.

In Folge der Badisch-Elsässischen Bürgerinitiativen sind eine Reihe bedeutender regionaler und nationaler Umweltschutz- und Alternativenergie-Vereinigungen der Bürger:innen sowie Ansätze zu einer Umwelt- und Solar-Modelregion Oberrhein entstanden. Bis heute ist das Archiv der Badisch-Elsässischen Bürgerinitiativen Anziehungspunkt für Sozialwissenschaftler:innen aus der ganzen Welt, um die erfolgreiche und konstruktive Arbeit der Bürgerinitiativen für eine ökologische Energiewende zu analysieren und publizieren.

Die beiden Gedenksteine am früher vorgesehenen Bauplatz im Wyhler Rheinwald und vor dem Evangelischen Gemeindesaal in Weisweil werden regelmäßig von Gästegruppen aus Japan, Korea, USA und anderen Ländern angefahren. Auch in diesem Jahr fanden wieder Informationsveranstaltungen im Gemeindesaal von Weisweil sowie dem dort untergebrachten Archiv statt.

Weitere Infos: www.badisch-elsaessische.net