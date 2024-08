Das Kunstmuseum Basel verlängert die Ausstellung „When We See Us. Hundert Jahre panafrikanische figurative Malerei“

Aufgrund der hohen Nachfrage wird die Ausstellung „When We See Us. Hundert Jahre panafrikanische figurative Malerei“ im Haus Gegenwart des Kunstmuseums Basel bis 24. November verlängert. Bei der Ausstellung handelt es sich um eine Übernahme aus dem Zeitz Museum of Contemporary Art Africa in Kapstadt, die über 150 Gemälde von rund 120 Künstler:innen vereint, von denen die meisten noch nie in der Schweiz zu sehen waren. Im Zentrum der Schau steht die Kraft und politischen Dimension von „Black Joy“. Sie steht für ein neues Selbstverständnis und für die Selbstermächtigung Schwarzer Künstler:innen, die nach Jahrhunderten eines „weiß“ dominierten Kunstkanons die eigene Kunstgeschichte schreiben. Im Kunstmuseum Basel schließt sie an eine Reihe von monografischen Ausstellungen von afroamerikanischen Künstler:innen an, darunter Theaster Gates, Sam Gilliam, Kara Walker und zuletzt Carrie Mae Weems.

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung von unserer Redakteurin Annette Hoffmann finden Sie hier: www.kulturjoker.de/im-kunstmuseum-basel-ist-when-we-see-us-als-eine-uebernahme-aus-dem-zeitz-museum-of-contemporary-art-africa-in-kapstadt-zu-sehen