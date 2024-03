Freiburger Münsterbauverein: Zeitkapsel-Wettbewerb – eine Botschaft an die Zukunft

Eine Nachricht an die Zukunft? Der Freiburger Münsterbauverein macht es möglich! Bis zum 30. April können sich Schulklassen der 5. bis 9. Stufe mit ihrer besonderen Botschaft bewerben. Drei Gewinner-Nachrichten werden in einen Hohlraum im Stein als Zeitkapsel eingeschlossen – und noch diesen Sommer am Münster versetzt.

Botschaften aus der Vergangenheit finden die Steinmetz:innen der Freiburger Münsterbauhütte bei ihren Restaurierungsarbeiten am Münster immer wieder. In sogenannten Zeitkapseln, versteckt in Hohlräumen, hinterließen Handwerker:innen früherer Generationen Nachrichten an die Nachwelt. Bei der großen Turmsanierung von 2005 bis 2018 fanden die Arbeiter:innen sogar Zeitkapseln aus dem 16./17. Jahrhundert. Aber auch Kapseln jüngeren Datums waren oder sind noch im Stein versteckt.

Nun kam bei einem großen Stein, der für den neuen Chor-Strebepfeileraufsatz 13/14 Süd gehauen wird, eine große Tonlinse zum Vorschein. Damit kein Wasser in den Stein eintritt, muss diese entfernt und ein passendes Stück Stein eingefügt werden. Ein idealer Ort für eine Zeitkapsel! Der Freiburger Münsterbauverein setzt auf die Kreativität von Schüler:innen, eine Nachricht für die Zukunft zu entwickeln, die hier hinterlassen werden kann.

Inhaltlich und formal ist nahezu alles erlaubt, was die Fantasie hergibt: ein Text, eine Musikaufnahme, eine aktuelle Ausgabe einer Zeitung. Die einzigen Einschränkungen sind: Die Idee muss in ein vorgegebenes Gefäß mit den Maßen 21x10x5 cm passen und darf keine Flüssigkeiten oder Verderbliches enthalten.

Die Gewinnerklassen erhalten von der Irene-Kyncl-Stiftung 1.000 Euro (1. Preis) und 500 Euro (2. und 3. Preis). Zudem übernimmt die Stiftung für ein Jahr den Beitrag für die Klassen als Münsterpfleger. Auf einen ganz besonderen Moment dürfen sich darüber hinaus die Erstplatzierten freuen: Sie werden beim Versatz der Kapsel auf der Chorplattform vor Ort mit dabei sein. Darüber, welche Kapsel eingebaut wird, entscheidet eine Jury, die sich u.a. aus einer Vertreterin/einem Vertreter der Irene-Kyncl-Stiftung, der Münsterbaumeisterin Dr. Anne-Christine Brehm und der Schulamtsleiterin Silke Donnermeyer zusammensetzt. Bewertet werden: Einhaltung der Größe und des Materials, Kreativität bei der Wahl des Mediums, Einfallsreichtum bei der Botschaft sowie Tragweite der Botschaft für zukünftige Generationen.

Voraussetzungen im Überblick:

Mitmachen können Klassen der Stufe 5 bis 9

Die Botschaft muss in das Gefäß passen (21x10x5 cm), das nach Anmeldung mitgeliefert wird.

Die Inhalte dürfen keine Flüssigkeiten oder Verderbliches enthalten bzw. nicht daraus bestehen.

Termine im Überblick:

Anmeldung zum Wettbewerb: bis Dienstag, 30. April 2024

Einreichung des Beitrags: bis Montag, 1. Juli 2024

Bekanntgabe Gewinner-Klasse: Montag, 8. Juli 2024

Einbau Zeitkapsel am Münster: Mittwoch, 17. Juli 2024

Weitere Infos: www.muensterbauverein-freiburg.de