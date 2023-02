Filmvorführung und Diskussion mit Künstlerin Maeve Brennan im E-Werk

Die Filmemacherin und Künstlerin Maeve Brennan zeigt aktuell ihre Ausstellung “Horses and Angels” in der Galerie für Gegenwartskunst im E-Werk Freiburg. Dabei zeichnet sie die frühen Verflechtungen von Gesteinserforschung, Erschliessung und Nutzung fossiler Brennstoffe sowie deren heute Folgen nach. Zu diesem Anlass zeigt das E-Werk am 2. März, 19 Uhr ihrem Film “An Excavation” (2022), der Einblick in Brennans Beschäftigung mit Archäologie sowie dem illegalem Handel von archäologischen Objekten gibt. Der Film ist ein weiteres Beispiel für Brennans Praxis, die sich mit dem politischen und historischen Nachklang von Material und Ort beschäftigt. Die Künstlerin wird den Film kurz vorstellen und mit dem Publikum über den Film sowie ihre Ausstellung in der Galerie für Gegenwartskunst ins Gespräch kommen.

Weitere Infos: gegenwartskunst-freiburg.de