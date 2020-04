Allgemein | März 2020 | von Redaktion Europa-Park spendet süße Überraschung! Die Ärzte und Mitarbeiter des Universitätsklinikums Freiburg und des Ortenau Klinikums dürfen sich über eine süße Osterüberraschung freuen! Der Europa-Park schenkt den Helden*innen im Kampf gegen das Coronavirus Schokohasen und bedankt sich damit für den unermüdlichen Einsatz. „Für diese solidarische Geste der Familie Mack sind wir außerordentlich dankbar, denn das Personal der Kliniken ist in diesen schwierigen Zeiten fast täglich an der Belastungsgrenze und geht für die Allgemeinheit ein höheres Risiko ein als alle anderen“, betont Christian Keller, Geschäftsführer des Ortenau Klinikums. © Iris Rothe Über 10.000 Hasen, Schafe und Eier aus Schokolade wurden direkt aus dem Logistikzentrum des Europa-Park in die Krankenhäuser gebracht. Das Ortenau Klinikum bietet die süßen Leckereien im Rahmen eines eigens in Zeiten der Corona-Krise entwickelten Mitarbeiter-Motivationsprogramms an. Für Europa-Park Inhaber Roland Mack ist es eine Herzensangelegenheit, sich bei all den Ärzten, dem Pflegepersonal und den weiteren Mitarbeitern zu bedanken, die sich rund um die Uhr für die Gesundheit einsetzen. „In diesen schwierigen Zeiten wird noch klarer, wie wichtig es ist, ein funktionierendes Gesundheitssystem zu haben. Wir möchten uns mit einer kleinen Geste für die großartige Arbeit bedanken“. Die mögliche Aufnahme von schwerkranken Patienten aus dem Elsass in grenznahen deutschen Krankenhäusern, die durch das Land Baden-Württemberg gesteuert wird, ist ein besonders wichtiges Zeichen der deutsch-französischen Solidarität, das der Europa-Park als europäisches Unternehmen mit einer Vielzahl von Mitarbeitern aus beiden Ländern besonders hervorheben möchte. DRK-KV-Freiburg bittet um Spenden von Schutzausrüstungen Theater Freiburg Digital »

