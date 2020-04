Allgemein | März 2020 | von Redaktion DRK-KV-Freiburg bittet um Spenden von Schutzausrüstungen © promo

Wer noch entsprechendes Material zu vergeben hat darf sich an Herrn Stefano Lo Murno unter der Emailadresse:

Die Schutzausrüstung kann auch werktags zwischen 8:00 und 14:00 Uhr direkt in der Freiburger Geschäftsstelle, Dunantstraße 2, abgegeben werden.

Wir bitten um solidarisches Verhalten gegenüber den Helfern und Patienten. Um die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter im Einsatz mit Corona-Patienten schützen zu können, benötigt das Deutsche Rote Kreuz Freiburg eine große Anzahl an Schutzkitteln, Schutzoveralls, FFP2 Masken und Mundschutzmasken. Aufgrund von Lieferengpässen ist diese Schutzausrüstung noch immer nicht für alle Mitarbeiter gesichert. Wir bitten daher unsere Leser*innen überschüssige und gehamsterte Schutzausrüstungen dringend zu spenden.Wer noch entsprechendes Material zu vergeben hat darf sich an Herrn Stefano Lo Murno unter der Emailadresse: lager.rettungsdienst@drk-freiburg.de wenden.Die Schutzausrüstung kann auch werktags zwischen 8:00 und 14:00 Uhr direkt in der Freiburger Geschäftsstelle, Dunantstraße 2, abgegeben werden.Wir bitten um solidarisches Verhalten gegenüber den Helfern und Patienten.

