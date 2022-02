EU-Projekt “Fast Art Slow Fashion”: Internationaler Kreativwettbewerb rund um Nachhaltigkeit und Mode

Das EU-Projekt “Fast Art Slow Fashion” stellt die Modeindustrie in den Kontext der nachhaltigen Entwicklung, insbesondere in den Teilaspekten Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft. Ziel ist es dabei, das Bewusstsein von jungen Menschen für die Herausforderungen von Fast Fashion zu stärken – hierfür wird es einen Kreativwettbewerb geben. “Fast Art Slow Fashion” sucht ab sofort Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 16-25 Jahren, die sich für Mode interessieren und ihre Kreativität in einer internationalen Community unter Beweis stellen wollen. Gelegenheit dafür bietet der Kreativwettbewerb von 01. März bis 31. Mai 2022, der in Deutschland, Griechenland und Ungarn parallel über drei Runden stattfinden wird. Die online einzureichenden Beiträge werden von Jurymitgliedern aus dem Kreativ-, Mode- und Nachhaltigkeitsbereich evaluiert, wobei die jeweils drei besten Teams am internationalen Finale im September 2022 teilnehmen. Interessierte können sich bis zum 20. Februar 2022 alleine oder mit einer Gruppe von bis zu vier Personen anmelden. Am Dienstag, 15. Februar gibt es vorab die Möglichkeit, in einem virtuellen Kick-off das Projekt kennenzulernen und in die Challenge reinzuschnuppern.

Anmeldungen unter: slowfashionchallenge@posteo.de. Weitere Infos: www.aiforia.eu