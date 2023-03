Es heißt wieder „kaufen, tauschen und handeln“ beim großen Kinderflohmarkt im Zentrum Oberwiehre

Der Frühling zeigt sich so langsam mit kunterbunten Frühjahrsblühern und langsam steigenden Temperaturen. Meist wird es nun auch Zeit für den Frühjahrsputz, dies gilt auch für das Kinderzimmer, den Dachboden und den Keller. Beim Aufräumen findet sich sicherlich wieder so Einiges mit dem nicht mehr gespielt wird, aus dem man raus gewachsen ist oder was einfach nicht mehr gebraucht wird. Haucht diesen Dingen neues Leben ein und macht jemand anderem eine Freude. Spielzeug, Bilderbücher, Laufräder, Kindersitze, Puppen oder Kinderkleidung – all diese Dinge können die jungen Flohmarktgänger:innen mit Ihren Eltern am Samstag, den 18. März auf dem Kinderflohmarkt im ZO – Zentrum Oberwiehre kaufen, tauschen und handeln. Das macht Spaß, füllt die Spardose und ist darüber hinaus noch ein toller Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit.

Anmeldungen zum Markt ab dem 06. März immer Mo. – Fr. von 9 – 12 Uhr unter Tel. 0761 / 23 806. Weitere Infos: www.zentrum-oberwiehre.de