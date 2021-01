Eine Performance des moving orchestra sucht nach der Resonanz im Alltag

Was bringt uns aus dem Takt? Und merken wir das überhaupt? Die Freiburger Gruppe moving orchestra fragt danach und damit nach den subtilen Manipulationen, die uns im Alltag so oft begegnen. Ihre Tanz- und Musikperformance „pendulum resonance rave“ findet dabei physische Antworten.

Im Mittelpunkt der Performance stehen 4 Tänzer*innen. Sie reagieren auf Klänge im Raum, erkunden Rhythmen und geleiten die Zuschauer*innen über ihre bewegten Körper auf eine ungewöhnliche Gedankenreise. Die Klänge stammen von vier Mikrofonen, die an Pendeln befestigt sind, sich also durch den Raum bewegen. Dazu kommen Lautsprecher am Boden, die Rückkopplungseffekte erzeugen. Ein echtes Spielfeld für den Musiker, der live immer wieder neue Klangumgebungen schafft und damit in einen intensiven Kontakt zu den Tänzer*innen tritt. Ebenso treten die miteinander in Kontakt und mit sich selbst. Denn es bleibt für sie die Frage, mit welchen Klängen sie wie in Resonanz treten wollen und was das für sie bedeuten kann.

Das ist abstrakt und doch nahe an unserem Alltagsempfinden. Denn menschliche Dynamiken und die ihnen zugrundeliegenden Entscheidungen begleiten uns ständig. Auf wen lasse ich mich ein? Welchem Rhythmus folgt diese Person? Welchem Rhythmus folge ich? Wie passen wir zusammen? Die Konfrontationen der Tänzer*innen führen zu Reibungen, Abhängigkeiten, Differenzen. Steht am Ende Harmonie, eine Gruppendynamik oder ein Gruppenzwang? Und gibt es ein klares Ende? „pendulum resonance rave“ gibt Antworten und stellt Fragen neu.

Die Aufführung ist für den 28./29./30. Januar 2021, jew. 20 Uhr im E-Werk geplant. Da zum Redaktionsschluss noch nicht absehbar ist, wie sich die Coronalage weiter entwickelt, sind diese Angaben vorläufig und ohne Gewähr.