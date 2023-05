Drei Fragen an… Ute Unteregger von der Freiburger Bürgerstiftung zum neuen Projekt „Bürgerbäume“

Kultur Joker: Frau Unteregger, die Freiburger Bürgerstiftung will Bürger:innen, Firmen, Vereine, Freundeskreise und Nachbarschaften dazu animieren, im Dietenbachpark, in der Nähe der Brücke zum Rieselfeld, Obstbäume zu pflanzen. Warum?

Ute Unteregger: Obstbäume helfen, ihre Stadt zu begrünen. Sie leisten einen Beitrag zum Klimaschutz und bilden einen wichtigen Lebensraum für Vögel, Insekten und kleine Säugetiere. Man kann sich einfach an ihnen erfreuen. Sie sind ein ideales Geschenk für Enkel, Freunde, sich selbst und damit auch für alle Bürger:innen der Stadt Freiburg. Sie können aber auch ein Baustein der eigenen Nachhaltigkeitsstrategie von Firmen und Unternehmen sein.

Kultur Joker: Wie läuft die Aktion ab?

Ute Unteregger: Ganz einfach: Sie spenden allein oder als Gruppe 400 Euro bis Ende Juni an die Freiburger Bürgerstiftung (Konto: DE44 680 900 000 023 390 302 bei der Volksbank Freiburg, Stichwort „Obstbäume“). Im November 2023 werden die Bäume von den Pat:innen gemeinsam mit dem Garten und Tiefbauamt gepflanzt. Bei diesem Projekt arbeitet die Bürgerstiftung mit der Aktion „Freiburg packt an“ des Amtes zusammen. Mit dem Geld werden nicht nur die jungen Bäume finanziert, die Stadt bringt die Erde, pflanzt, übernimmt die regelmäßige Pflege Ihres Baumes in den ersten Jahren und die Wässerung in den trockenen Sommern.

Kultur Joker: Was erhalten die Pat:innen für ihr Geld?

Ute Unteregger: Pat:innen können ihren Baum und die Obstwiese jederzeit besuchen, sie können an einem Baumschnittkurs teilnehmen, vor Ort ein Picknick machen, sich in den Schatten setzen und gegebenenfalls das Obst ernten. An der Streuobstwiese wird ein Schild aufgestellt und die Spender:innen erhalten eine Urkunde.

Weitere Infos: www.freiburger-buergerstiftung.de