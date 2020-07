Kunst | Juli 2020 | von Redaktion Diplom-Ausstellung der Edith Maryon Kunstschule im T66 Kulturwerk © promo Das T66 Kulturwerk in Freiburg zeigt ab 4. Juli eine Ausstellung der Diplom-Abschlussarbeiten von Mareike Mohr und Selma Kahoul.

Mareike Mohr präsentiert eine Rauminstallation mit dem Titel „Ich bin“ unter Einbeziehung eines großformatigen Wandobjekts aus Echtantikglas. Die Arbeit erhält einen besonderen historischen Bezug, da es sich beim Ausstellungsort um das ehemalige Atelier des bekannten Freiburger Glasmalers Fritz Geiges handelt. „Mich fasziniert Echtantikglas in seiner Lebendigkeit und Fragilität. Es steht in meiner künstlerischen Arbeit sinnbildlich für die Wandelbarkeit und Zerbrechlichkeit der menschlichen Existenz“, erklärt Mareike Mohr ihr künstlerisches Werk.

Selma Kahoul präsentiert Installationen und Objekte aus Stoff. Dabei setzt sie sich mit der Zeit- und Raumgestaltung auseinander. Auf der Suche nach der größtmöglichen Selbstständigkeit des Kunstwerks, erforscht sie die Beziehung zwischen Werk und Betrachter sowie die Beziehung einzelner Werkelemente untereinander. Dabei spielen einerseits die Sichtbarkeit des spielerischen Schaffensprozesses, andererseits der Bezug zum jeweiligen Ausstellungsort eine Rolle.

Die Diplom-Ausstellung der Edith Maryon Kunstschule ist Do-Sa 14-18 Uhr, im T66 zugänglich und nach Vereinbarung. Weitere Infos: www.t66-kulturwerk.de oder www.bildhauer-kunststudium.com. Bis 25. Juli 2020. Heute: Vortrag von Prof. Dr. Armin Nassehi „Theorie der digitalen Gesellschaft“ Webinar: “Kommt nach der Pandemie die Staatsschuldenkrise?” am 2. Juli, 19.30 Uhr »

Newsletter E-Mail-Adresse Die Datenschutzerklärung habe ich gelesen und akzeptiere sie. Druckfrisch erschienen: wir informieren Sie über die neuste Ausgabe des Kultur Joker. Nicht vergessen: Die Anmeldung bitte bestätigen. Unsere Printmedien Werbung