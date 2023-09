Die zweite Ausgabe des Höfe-Festivals in und um die Rainhofscheune in Kirchzarten

Auf ein umfangreiches und informatives Programm dürfen sich Besuchende der zweiten Ausgabe des Höfe-Festivals freuen, das vom 15. bis 17. September in und um die Rainhofscheune Kirchzarten stattfindet. Das facettenreiche Programm spricht nicht nur Landwirt:innen an, sondern richtet sich auch an neugierige Städter, Besucher:innen sowie Familien mit Kindern.

Auf dem großen Außengelände können Interessierte Einblicke in die Tier- und Pflanzwelt erhaschen und auch Agrar-Techniken werden gezeigt und vorgeführt. Zahlreiche Infostände zum Thema Landwirtschaft, Vorträge und Podiumsgespräche sorgen für den informellen Hintergrund.

In seinem Vortrag „Bäuerliche Landwirtschaft erleben“ am 16. September, 19 Uhr, befasst sich Dr. Franz Theo Gottwald mit der Thematik „Leben und Wirtschaften in fruchtbaren Landschaften“, in dem er herausarbeitet, welche Bedeutung Landwirtschaft in unserer Gesellschaft und Kultur einnimmt. Anschließend wird zum Podiumsgespräch geladen, bei dem fünf Landwirt:innen zum Thema „Landwirtschaft als Beruf – Job oder Berufung“ diskutieren. Moderiert wird das Gespräch von der Landwirtin und Agraringenieurin Anne Körkel.

Auch kulturell bietet das Höfe-Festival einiges, von Performances über Musik bis hin zu Kindertheater. So erarbeitete die Berliner Zirkus- und Theatergruppe „Performing Garden“ eigens für das Höfe-Festival eine moderne Abhandlung des fast 5000 Jahre alten Gilgamesch-Epos für Menschen ab 12 Jahren, in der die fruchtbare Symbiose aber auch Konflikte zwischen Landwirtschaft und urbanem Raum thematisiert werden. Zu sehen ist die Produktion am 15. September, 19 Uhr sowie am 17. September, 17 Uhr.

Für die kleinen Gäste und ihre Familien gibt‘s am 16./17. September, je 15 Uhr das musikalische Puppenspiel „Nino der Fischer“ von L. Dingler und E. Caterino – mit lebendigen Dialogen auf Deutsch und Italienisch begleiten wir Nino auf seinem Abenteuer, denn er möchte seine Eltern, die weit weg auf einer Insel leben, besuchen und scheut dafür keine Gefahr.

Auf dem Bauernmarkt können den ganzen Tag über regionale Produkte erworben werden, darunter feine Edelbrände, Käse, Wurst, Obst und Gemüse. Auch für den kulinarischen Genuss vor Ort ist gesorgt und ein Kinderprogramm mit Ponyreiten, Apfelsaftpressen und mehr macht den Familienausflug perfekt.

Das Höfe-Festival findet in Kooperation mit dem Buchladen in der Rainhofscheune statt. Weitere Infos und Tickets: www.hö-fe.de