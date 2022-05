Die Stadt Freiburg ist nun Teil der Initiative Blue Community

Am vergangenen Samstag ist die Stadt Freiburg der Initiative Blue Community offiziell beigetreten. Bei einem Festakt im Runden Saal des Konzerthauses übergab Maude Barlow, Menschenrechtlerin und Trägerin des Alternativen Nobelpreises, das Zertifikat an Umweltbürgermeisterin Christine Buchheit. Maude Barlow war maßgeblich daran beteiligt, dass die Vereinten Nationen 2010 das Menschenrecht auf Wasser in ihren Statuten verankert haben. Blue Communities stellen den Schutz des Wassers und dem freien Zugang zu Wasser als Menschenrecht in den Mittelpunkt. Sie verstehen Wasser als öffentliches Gut – so unterstützen sie den Zugang zu sauberem Trinkwasser und Sanitärversorgung für alle Menschen, z.B. durch das Schonen von Wasserressourcen, zudem setzt sich Blue Community für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in öffentlicher Hand ein. Weltweit bekennen sich rund 90 Gemeinschaften (Städte, Gemeinden, Kirchen, Orden und Universitäten) zu diesen Prinzipien. „Wasserschutz ist in Freiburg seit vielen Jahren ein wichtiges Anliegen. Durch Klimawandel, Hitze und Trockenheit kommt dem nachhaltigen Umgang mit Wasser eine noch größere Bedeutung zu. Deshalb wollen wir unsere Unterstützung bei den Trinkwasserprojekten mit unserer Partnerstadt Wiwili und der Klimapartnerstadt Cusco weiter verstärken“, so Oberbürgermeister Martin Horn. Umweltbürgermeisterin Christine Buchheit stellt fest: „Der Klimawandel schreitet mit großen Schritten voran. Wasser ist das kostbarste Gut, welches wir schützen und mit dem wir sorgfältig umgehen müssen.“

Weitere Infos: www.blue-community-deutschland.com