Heute: Ukraine Benefizkonzert in der Musikmuschel im Stadtgarten Freiburg

Es war eine Zufallsbegegnung, die spontan den Impuls für diese kleine Konzertreihe gab: Der aus Berlin stammende David Malys, vielseitiger Musiker und seit vielen Jahren Wahl-Rottweiler, begegnete in der Straßenmusik-Szene der Hauptstadt einer ukrainischen Musikerin. Ihre Anregung, einige Konzerte mit einer spannenden Mischung aus experimenteller Musik und traditionellen ukrainischen Liedern zu geben, wird nun realisiert. David Malys, der auch schon Benefiz-Konzerte für TARGET e.V. (die Menschenrechtsorganisation von Rüdiger Nehberg) veranstaltete, möchte mit dem Erlös aus den spontan initiierten Musik-Happenings notleidende Menschen in der Ukraine unterstützen. Neben Multi-Instrumentalist Malys ist die Musikerin Dariko Dara aus Kiew (Gesang, Gitarre, Elektronik) auf der Bühne, unterstützt von dem ukrainischen Gastmusiker Aleksandr Uzkikh.

Dieses außergewöhnliche Musik-Event ist am Freitag, 27. Mai im Musikpavillon des Freiburger Stadtgartens ab 15 Uhr zu erleben. In Kooperation mit Artur Frei und der Initiative MULTICORE spielen dort zwischen 15 und 21 Uhr auch noch Emilie Fleig und die Band »Scheidungsgrund« und WodkaJoe. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Bildquellen Ukraine Benefizkonzert in der Musikmuschel im Stadtgarten Freiburg: Foto: Multicore Freiburg e.V.