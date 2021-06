Die Kommunikation dazwischen: Spricht Kunst ohne Sprache? (GEDOK Ausstellung im Goethe-Institut)

Die Gemeinschaft der Künstlerinnen und Kunstförderer e.V. (GEDOK), die auch schon die Ausstellungsreihe „Frauen Gestalten“ organisierte, stellt im Goethe-Institut Freiburg die Arbeiten zehn verschiedener Kunstschaffender aus. Fünf kommen aus Rumänien, fünf aus Deutschland. Hinter der Ausstellung steht das Anliegen einer Verbindung, sowie dem gleichzeitigen Aufzeigen von Perspektivenvielfalt. Die Ausstellung wird sowohl in Freiburg als auch in Cluj-Napoka (Klausenburg) gezeigt. Die Künstlerinnen aus Rumänien sind Dana Fabini, Lucia Lobont, Ana Cristina Marian, Ligia Smarandache und Gloria Vreme Moser. Aus Deutschland stellen Ria Hochmann, Christine Huss, Chris Popovic, Grit Schumacher und Elisa Stützle-Siegsmund aus.

Dana Fabini, die wie Ligia Smarandache auch an der Universität in Cluj-Napoka studierte, lebt und arbeitet in Deutschland. Ihre Werke sind meist bilingual und beschäftigen sich mit unterschiedlichsten Themen. Kultur, Identitäten und die Liebe sind einige davon. Grit Schumacher – eine in Kroatien geborene Österreicherin, die in Freiburg lebt – arbeitet abstrakter, ihre Fotografien fokussieren sich auf Formen und Farben. Die gemeinsame Ausstellung verspricht eine interessante Zusammenstellung an verschiedensten Blickwinkeln und Arbeitsweisen.

„Kunst eröffnet einen Dialog jenseits von Sprachgrenzen“ schreibt die GEDOK auf ihrer Webseite und drückt damit ganz nebenbei das Wichtigste einer solchen transnationalen Ausstellung aus: den Dialog. Ein Dialog, geführt auf Augenhöhe. Gleichzeitig zieht das „Di“, die „zwei“, der Dialog auf deutsch auch „das Zwiegespräch“ eine Grenze zwischen den kommunizierenden Entitäten. Ob diese bestehen bleibt oder durch die Werke der Künstlerinnen aufgebrochen werden kann – ob es sich also um eine „Auseinandersetzung“ oder ein „auseinandersetzen“ handelt – wird die Ausstellung „Art as a language / Kunst als Sprache / Artacalimbaj“ zeigen.

2 x 5 „Art as a language / Kunst als Sprache / Arta ca limbaj – A Dialog between Romanian and German Artists“ im Goethe-Institut, Wilhelmstraße 17, 79098 Freiburg, vom 07.07. bis 28.08.2021, es gelten die Öffnungszeiten des Goethe- Instituts Freiburg. Weitere Infos: www.goethe.de/freiburg, www.gedok-freiburg.de