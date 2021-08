Die große Illusionsshow auf der Staufener KulturBauStelle

Der Freiburger Zauberkünstler The Magic Man, deutscher Vizemeister in der Sparte Großillusionen und Teilnehmer bei den Weltmeisterschaften der Zauberkunst 2018 in Südkorea, verzaubert gemeinsam mit seinen drei Assistentinnen und Tänzerinnen das Publikum der Staufener KulturBauStelle am Sonntag, den 15. August, 19 Uhr mit einer fantastischen Illusionsshow im großen Zelt. In seinem abendfüllenden Programm arbeitet der Künstler mit viel Wortwitz und Charme und bezieht geschickt seine Zuschauer*innen in das Geschehen mit ein. Das Programm beinhaltet natürlich auch große Bühnen-Illusionen, die mit Musik und Tanz untermalt und für stockenden Atem sorgen werden. Bereichert wird die Show unter anderem durch die Burlesque Tänzerin Elena La Gatta, die Bühnenpartnerin und Tänzerin des Magiers, welche bei dem einen oder anderen Zaubertrick gemeinsam mit zwei weiteren Tänzerinnen mitwirkt. Der Illusionist reist mit einem 7,5 Tonner voller Zauber-Requisiten an und verspricht einen Abend voll zauberhafter Magie.

Weitere Infos: www.magic-man.de kulturbaustelle-staufen.de