Die Galerie KunstKÖ21 in Endingen präsentiert das vielseitige Werk der Künstlerin Anita Schüssler – mit einem ebenso vielfältigen Rahmenprogramm

Mit der Ausstellung „Druck mal Anders“ stellt die Galerie KunstKÖ21 in Endingen ab dem 10. November das Werk Anita Schüsslers vor. Schwerpunkt der in Lahr lebenden Künstlerin ist die Verknüpfung von Holzdruck und Collagen unterschiedlicher Medien, ebenso die Malerei. Schüsslers Motive und Inspiration stammen hauptsächlich aus dem breiten Spektrum der Natur. Wenig interessiert zeigt sich die Künstlerin hingegen an Entwürfen. Erst während der kreativen Schaffensphase erwacht ein Werk zum Leben. Die Künstlerin erstellt ausschließlich wenige Handabzüge auf verschiedenen Untergründen. Ist ein Thema für sie abgeschlossen, wird aus dem Druckstock ein eigenständiges, reliefartiges Bild. Somit ist jedes Bild trotz Drucktechnik de facto ein Original.

Basis des Drucks ist der Holzschnitt. Hier hat die Künstlerin viele Gestaltungsmöglichkeiten, die ein kreatives Spielen, Experimentieren mit vielfältigen Variationen erlauben. Sie schneidet ein Motiv, zum Beispiel den Auerhahn, in eine Hartfaserplatte und druckt die Platte per Handabzug ohne Presse. Teils druckt sie auf Papier oder auch auf ausgewählte Seiten einer Zeitung, deren große Schriftzüge sie auch gerne ins Bild integriert. Es kommt vor, dass Schüssler das Motiv mehrfach versetzt druckt. Den Druck ergänzt sie gerne durch Malerei mit ölhaltigen Wachskreiden und durch Collageelemente aus Papier oder Karton, die sie wiederum selbst herstellt, zum Beispiel aus vorbereiteten Malereien ausgeschnittene Blattformen.

Ergänzt wird die Ausstellung durch ein musikalisches Rahmenprogramm. Am 2. Dezember, 19.45 Uhr wird der Liedermacher Rainer Markus Wimmer unter dem Titel „Das Leben im LiederLicht“ musizieren. Beeinflusst von den Größen Wecker/Hirsch/Sulke/ Kreisler begann Wimmer schon früh, seine Beobachtungen und Gedanken in Musik zu fassen. Aus seinen „unbenoteten Gedanken“ wiederum werden kleine Gedichte, die „WimmerX“ sprich Wimmerricks. „Ich ‚beleuchte‘ das Leben in seiner Vielfalt und Widersprüchlichkeit mit meinen Liedern. Ich möchte ihnen eine musikalische Lichterkette umhängen. Jede Perle in einer anderen Farbe, in einem anderen Ton und verschiedener Leuchtkraft. Ich hoffe, sie leuchtet nach tagelang, vielleicht sogar für (w)immer“, so der Musiker. Zu hören sein werden auch Auszüge aus dem Programm „Ihm ging es um die Kunst“ – Lieder, Texte und Geschichten von und über Michael Ende“ und Weihnachtliches zum Anlass!

Eröffnet wird die Ausstellung Anita Schüsslers mit einer Vernissage am 10. November, 19 Uhr. Zwischen 14–16 Uhr desselben Tages wird bereits eine erste Besichtigung möglich sein. Am 12. November, 13–16 Uhr wird die Künstlerin über ihre Arbeitsweise sprechen. Zu diesem Anlass wird sie auch eine Druckvorführung geben. Am 30. November findet schließlich ein „Kunst(Feier-)Abend“ statt. Von 17.30 Uhr bis 20.30 Uhr wird der gemütliche Feierabend mit den vielschichtigen, vielseitigen und vieldeutigen Werken von Anita Schüssler eingeläutet.

Anita Schüssler, Druck mal Anders. KunstKÖ21 Endingen, Königschaffhauser Str. 21. Geöffnet: Fr. 16–18.30 Uhr, Sa. 14–17 Uhr, So. 13–17 Uhr und auf Anfrage. Bis 03.12.2023.