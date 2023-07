Die Freiburger Zukunftsakademie schafft anwendungsbezogene Projektideen – und steht auch der Öffentlichkeit mit Vorträgen und Workshops offen

In der Freiburger Zukunftsakademie (31. Juli bis 8. August) kommen rund 30 Transformateur:innen zwischen 15 und 35 Jahren in der Katholischen Akademie zusammen und arbeiten an den Konturen einer zukunftsfähigen Gesellschaft. Kleine Projektgruppen erarbeiten Transformationsprojekte, die im nächsten Schritt auch verwirklicht werden sollen. Damit die Projekte ihre transformative Wirkung entfalten und um deren langfristigen Erfolg zu fördern, leistet das Team der Zukunftsakademie Unterstützung, Beratung und Betreuung. Die im Rahmen der Zukunftsakademie erarbeiteten Projekte sollen Impulse für den Nachhaltigkeitswandel setzen und in die Gesellschaft wirken.

Die Zukunftsakademie beinhaltet auch fünf öffentliche Vorträge und Workshops. Unter den vielen Workshops sind: „Fluchtgrund Klimakrise – Klimagesichter“ (Garib Hasu), ein Workshop zu den Erfahrungen von Menschen mit Flucht- und Migrationserfahrung oder „Wasser – die Klimakrise ist eine Wasserkrise“ (Nick Gailer, Lina Graf) mit einem Rollenspiel zum Thema „Nationale Wasserstrategie“. Praktische Ansätze werden etwa im Workshop „Campaigning – Kampagnen erfolgreich machen“ (Sara Fromm) erprobt – oder im Workshop „Klimaschutzkritik von rechts kontern“ (GegenArgument). Ausblicke gibt der Workshop „Mit Utopien inspirieren: Zukunftserzählungen, die motivieren“ (Reinventing Society). Die Elektrizitätswerke Schönau, die Kooperationspartner der Zukunftsakademie sind, stellen einen Workshop zur Energiewende bereit. Workshopzeiten sind 9:30–12:30 Uhr und 14:30–16:30 Uhr.

Die Vorträge, die auch live gestreamt werden, finden alle um 19.30 Uhr statt. Mit dabei sind der Soziologe Klaus Dörre („Die Gesellschaft der Zukunft – nachhaltig, partizipativ, divers und sozialistisch“, 1. August), der Aktivist Peter Emorinken-Donatus („Ökozid: Verbrechen gegen die Menschlichkeit“, 2. August), die Publizistin Kübra Gümüşay („Alternative Zukünfte“, 5. August) und die Publizistin Marina Weisband („Aktiv werden und bleiben gegen die Multiplen Krisen“, 7. August). Eine Podiumsdiskussion zum Thema „Kämpfe verbinden: Anti-Rassismus, Feminismus, Anti-Klassismus und Klimagerechtigkeit“ findet am 4. August statt.

Weitere Infos und Anmeldung für die Workshops: www.zukunftsakademie-freiburg.de