Die Bahnhofsmission Freiburg startet wieder die Hilfsaktion „Wärme für Freiburg“

Bereits zum siebten Mal startet die Bahnhofsmission Freiburg zu Beginn der kalten Jahreszeit ihre Hilfskation „Wärme für Freiburg“. Im Rahmen dieser Aktion können Sachspenden an die Bahnhofsmission übermittelt werden – sowohl Gebrauchtes als auch Neues – die dabei helfen, Hilfsbedürftige zu unterstützen und Not zu lindern. Auch in diesem Jahr setzt die Bahnhofsmission Freiburg für diese Aktion ihre Kooperation mit der Freiburger Adventure Company (ADCO) fort. Spender:innen können im Onlineshop von ADCO eine Auswahl an überlebenswichtigen und nützlichen Hilfsmitteln für den Winter aussuchen, um Menschen unter die Arme zu greifen, die besonders in der kalten Jahreszeit Unterstützung brauchen. Das reicht in diesem Jahr von Isomatte über Schlafsack bis hin zu Winterhandschuhen. So können Spender:innen mit einem Klick Hilfe schenken, die direkt bei den Menschen ankommt. Die Lieferung der gespendeten Waren im Rahmen von knapp 20 bis etwa 70 Euro erfolgt dann direkt an die Bahnhofsmission Freiburg.

Zur Aktion „Wärme für Freiburg“ gehört auch das Angebot einer warmen Suppe für die Gäste der Bahnhofsmission. Ab Mitte November wird in den Wintermonaten in Kooperation mit dem Café Satz im Stühlinger jeden Dienstag eine warme Suppe geboten.

Weitere Infos: bahnhofsmission-freiburg.de | Hier geht es direkt zu den Wärmespendern im Onlineshop: https://www.outdoorshop.de/Aktionen/Waerme-fuer-Freiburg