Die Art‘Rhena im Mai

Das Mai-Programm der Art‘Rhena auf der Rheininsel startet musikalisch. Das Orchestre Symphonique de Mulhouse spielt am 6. Mai, 20 Uhr ein klangvolles klassisches Konzert. Kein schlechtes Gegenüber zum Tanzstück „L‘eau douce“ von Pernette am 10. Mai, 15 Uhr. Pernette konzentriert sich darauf, die tanzenden Körper und die Vorstellungskraft der Zuschauer:innen auf eine Reise durch die verschiedenen Zustände des Wassers zu schicken. Eine Reise vom Eis zum Schnee, dann ein Schmelzen in den flüssigen Zustand und die Entstehung von Nebel bis hin zu einer totalen Ohnmacht. (Ohne Worte, ab 3 Jahren)

Le Doux Supplice präsentieren am 20. Mai, 20 Uhr „En attendant le grand soir“. Für dieses besondere Tanzstück sitzt das Publikum um die Bühne herum. In der Mitte beginnt ganz langsam die Bewegung, die Drehung, die Herausforderung des Gleichgewichts, tänzerische Momente und schwungvolle akrobatische Hebefiguren. Das Stück bildet eine Ode an den Ball, an die Freude am Zusammensein, an das kollektive Abenteuer, den sanften Schwindel des Tanzes. (Ohne Worte, ab 8 Jahren) Das Stück wird inmitten der Saisonabschlussparty aufgeführt, die um 18.30 Uhr mit einer Saisonvorschau und Food Truck beginnt und nach der Vorführung um 21.30 Uhr zum Mitmach-Ball lädt.

Der monatliche Club der Kunstexpedition gibt seinen Workshop am 20. Mai dieses Mal zum Thema Poetry Slam und Rap. Eli Finberg zeigt den Teilnehmenden, wie man gute Texte schreibt – und auf die Bühne bringt. Der Workshop findet zweisprachig statt.

