Buchpremiere und Liederfund: Rainhof Scheune

Johann Peter Hebel verfasste wohl mit den „Alemannischen Gedichten“ das badische Nationalepos und mit dem „Rheinländischen Hausfreund“ machte er einen Bauernkalender zu wahrer Weltliteratur. Die Liste der prominenten Verehrer:innen ist groß und reicht von Goethe bis Jean Paul und von Kafka bis Canetti. Vor kurzer Zeit wurde in einem Kloster bei Wien elf unbekannte Vertonungen von Gedichten Johann Peter Hebels entdeckt. Diese sollen um 1835 von dem Ostpreußen Johann Benjamin Gross (1809 – 1848) komponiert worden sein.

Am 7. Mai, 17 Uhr gibt es den neuen Liederfund im Buchladen in der Rainhof Scheune zu hören. Präsentiert werden die Vertonungen der Gedichte Hebels aus dem 19. Jahrhundert durch den Bariton Uli Führe und die Pianistin Timea Djerdj.

Eine Buchpremiere mit Musik gibt‘s indes am 12. Mai, 19.30 Uhr, wenn der Kirchzartener Autor Marc Hoffmann die Buchpremiere seines neuesten Romans „Der letzte Sommertag“ feiert: Im Sommer 1990 scheint alles möglich für den jungen Niels, die Welt liegt ihm zu Füßen. 30 Jahre später steht er vor dem Grab seines Vaters und kehrt erstmals wieder in das Dorf seiner Kindheit zurück. Was passierte wirklich an jenem letzten Sommertag 1990, an dem er sein Heimatdorf verließ und nie wieder zurückkehren wollte? Musikalisch begleitet wird der Abend von Magdalena Ganter, deren Album „Chanson noir“ durch die außergewöhnliche Mischung aus Chanson, Jazz, 20er Jahre Salon-Orchester und poetischen, wortwitzigen Texten besticht.

