Der Zirkus Charles Knie gastiert mit neuem Showkonzept in Freiburg (Verlosung!)

Der in Monte Carlo 2017 preisgekrönte Zirkus Charles Knie gastiert vom 24. August bis 4. September auf dem Freiburger Messegelände. Zum Comeback wird das Showkonzept einmal komplett auf Links gedreht. „Wir wollen uns verändern, nicht weil wir müssen, sondern weil wir selbst Lust auf etwas Neues haben“, so Sascha Melnjak, Direktor des Zirkus Charles Knie. Die neue Manegenproduktion „Feel-Good Family-Show“ ist ein mutiger Schritt, denn die größte transportable Wasserbühne Europas bildet fortan das Zentrum des Zirkus. Sie wird mit 100.000 Litern Wasser befüllt, besitzt 300 Pumpen, unzählige integrierte Lichteffekte und drei hydraulisch ausfahrbare Ebenen. Lichtumflutete Fontänen schießen bis zu 15 Meter hoch in die Kuppel des Zeltes. Das 40-köpfige Ensemble, darunter die besten Artist*innen, Musiker*innen, Sänger*innen, Show-Ballett und Zirkus-Comedians Europas, lädt das Publikum zu einem Rausch aus Sound, Licht, Feuer und Wasser ein. Mit dabei ist auch die kolumbianische „Truppe Robles“, die ohne Sicherung das dünne Drahtseil in 10 Metern Höhe überqueren, überspringen, Zwei-Mann-Hoch, Fahrradfahren… Weltrekord ist die Pyramide, bei der alle sieben Mitglieder das Seil gleichzeitig überqueren. Freuen Sie sich auf ein außergewöhnliches Spektakel!

Tickets: Tel. 0171 9462456 oder www.zirkus-charles-knie.de

Aufgepasst: Wir verlosen 5×2 Tickets für den 24. August, 20 Uhr. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, senden Sie eine Mail mit dem Stichwort „Zirkus Charles Knie“ im Betreff und Ihrer Telefonnummer bis zum 15. August an redaktion@kulturjoker.de

Datenschutz-Hinweis: Ihre Daten werden lediglich zur Abwicklung der Verlosung erhoben. Ihr Name wird an den Veranstalter weitergegeben, damit die Karten an der Abendkasse hinterlegt werden können. Nach Abschluss der Verlosung werden Ihre Daten gelöscht. Durch Ihre Teilnahme erklären Sie sich damit einverstanden.