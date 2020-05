Allgemein | Mai 2020 | von Redaktion Der Europa Park öffnet wieder am 29. Mai! © Europa Park In den vergangenen Wochen konnte sich der Europa-Park in enger Absprache mit den Behörden auf eine Wiedereröffnung mit entsprechenden Schutz- und Vorsorgemaßnamen vorbereiten. Ab dem 29. Mai öffnet der weltbekannte Freizeitpark seine Tore, auch die Übernachtungsmöglichkeiten in den Hotels sowie die Gastronomie im Park werden unter strengen Auflagen wieder zugänglich sein. Der Schutz und die Gesundheit der Gäste und Mitarbeiter haben seit jeher für den Europa-Park höchste Priorität. Zum Schutz der Besucher*innen und Mitarbeiter*innen werden folgende Maßnahmen zur Minimierung des Infektionsrisikos ergriffen: Begrenzung der Besucherzahlen mit Hilfe von tagesbasiertem Online-Ticketing

Einhaltung von Sicherheitsabständen (z.B. Abstandsmarkierungen in Wartebereichen, Restaurants, etc.)

Umsetzung von erweiterten Hygienestandards- und Prozessen (z.B. zusätzliche Desinfektionsstationen, regelmäßige Reinigung und Desinfektion von Oberflächen, etc.)

Information und Aufklärung der Gäste über alle Maßnahmen vor und während des Besuchs

Einführung neuer digitaler Technologien im Bereich des Warteschlangen-Managements und des Wahrens von Abständen (Social Distancing)

Kontaktfreies Bezahlen

Schulung der Mitarbeiter*innen Weitere Infos: www.europapark.de Webinar-Reihe “Ausstieg aus dem Tierversuch” Kultur-Baden bringt Cris Cosmo in die Wohnzimmer »

Newsletter E-Mail-Adresse Die Datenschutzerklärung habe ich gelesen und akzeptiere sie. Druckfrisch erschienen: seien Sie informiert über die neuste Ausgabe des Kultur Joker Unsere Printmedien Werbung