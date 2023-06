CSD Freiburg am 24. Juni unter dem Motto: “100 Jahre CSD Freiburg – traditionsbewusst und grundsolide. Das sind wir!”

Müssen wir in 100 Jahren immer noch einen CSD veranstalten, um auf Diskriminierung aufmerksam zu machen? Oder leben wir in einer freien Gese llschaft? Diese Fragen stellt der diesjährige CSD Freiburg unter dem Motto “100 Jahre CSD Freiburg – traditionsbewusst und grundsolide. Das sind wir!”

Am 24. Juni startet die Parade des CSDs um 14 Uhr in der Innenstadt und endet um 18 Uhr am Stühlinger Kirchplatz, wo es mit Redebeiträgen, Drag-Shows und anderen Programmpunkten weitergeht, unter anderem wird Martin Horn anwesend sein. Die Rosa Hilfe spricht vorraussichtlich ab 19 Uhr, gefolgt von einer Drag-Show der Künstler:innen Ch loe de la Choco und Casy Crystal. Nach der Parade in der Stadt und der Kundgebung auf dem Stühlinger Kirchplatz geht’s im Hans Bunte Areal mit der traditionellen CSD Afterparty ab 22.30 Uhr weiter.

“Von unseren über zwei Dutzend Forderungen der letzten 10 Jahre wurden bis heute so gut wie keine erfüllt. In Anbetracht der Tatsache, dass die Pride – Paraden und CSDs die größten politischen Versammlungen in Deutschland sind, stimmt uns das pessim istisch bis wütend – und wir fragen uns, wie lange es noch dauert, bis alle unsere Forderungen erfüllt sein werden. Wir würden den CSD gerne ausschließlich als Fest unserer Identitäten und queerer Kultur feiern – und diesen Gedenktag nicht nutzen müssen, u m unsere Rechte einzufordern”, äußern sich die Veranstalter:innen.