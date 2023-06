Climate Rave im MensaGarten Freiburg: Siegerehrung Energiesparwettbewerb und Fahrrad-Disco

Mit einem Climate-Rave im MensaGarten wird am Dienstag, 27. Juni, ab 19 Uhr die Gewinner:innen des Wohnheim-Energiesparwettbewerbs „Dorms for the Cimate“ bekanntgegeben. Das Sieger-Wohnheim bekommt ein Preis-Geld und wird gebührend mit einem energieautarken und fahrradbetriebenen „Climate Rave“ gefeiert: Auf zehn von der VAG bereitgestellten Frelo-Standfahrrädern treten die Studierenden kräftig in die Pedale und erzeugen so den Strom für den Rave selbst. Für kühle Getränke ist gesorgt und vor Ort sorgen Stände, u.a. von CampusGrün, mit interaktiven Mini-Spiel- und Spaßaktionen für zusätzliche Infos zum Thema Nachhaltigkeit. Sponsoren sind neben der VAG auch badenova und die Elektrizitätswerke Schönau.

Bei dem Wettbewerb, der am 4. Mai startete, waren die Bewohner:innen der Freiburger Wohnheime des Studierendenwerks dazu aufgerufen, möglichst viel Strom einzusparen. Ermittelt wurde der Kilowattstundenverbrauch pro Kopf in einem bestimmten Zeitraum durch mehrere Messungen. Das SWFR versorgte die Studierenden regelmäßig mit Energiespartipps. Nach der finalen Messung am 13. Juni wurde die prozentuale Änderung des Stromverbrauchs pro Kopf jedes Wohnheims ausgewertet. Gewonnen hat das Wohnheim, das prozentual pro Kopf am meisten Strom im Vergleich zum Anfangsstand eingespart hat.