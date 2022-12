Der Christkindlsmarkt Baden-Baden verpricht ein buntes Programm

Noch bis zum 6. Januar lockt der Baden-Badener Christkindelsmarkt Gäste aus aller Welt in das festlich geschmückte Baden-Baden. Vor der Kulisse des Kurhauses und umgeben vom Duft würzigen Glühweins, Lebkuchen und frisch gebrannten Mandeln bieten rund achtzig festlich dekorierte Stände mit Kunsthandwerk, Weihnachtsschmuck und kulinarischen Köstlichkeiten sowie zahlreiche Geschäfte in den Kurhaus-Kolonnaden und in der historischen Altstadt exklusives Weihnachtsshopping.

Das tägliche Live-Programm auf der Himmelsbühne sorgt derweil für klangvolle Momente, besonders am Chor-Tag, der immer donnerstags um 18 Uhr mit renomierten Erwachsenen- und Kinderchören aufwartet. Besondere Momente versprechen auch die elf neuen Gourmet-Iglus mit einem Fonduelette-Erlebnis. Montags lädt der Christkindelsmarkt ab 18 Uhr zum „After-Work“ mit gastronomischem Angebot und bekannten Live-Künstler*innen. Am 6. Dezember verteilt der Nikolaus kleine Geschenke an alle Kinder.

Die hinterleuchtete Kirchenfensterallee im Kurpark ist ein weiterer Höhepunkt des Christkindelsmarktes ebenso die Märchenstraße, die eine weihnachtliche Geschichte erzählt. Zum Familien-Tag, jeden Mittwoch, erwartet die Besucher*innen an jedem Stand ein attraktives Familien-Angebot.

Zum Schlittschuhlaufen zu Weihnachtsmusik lädt die Eis­arena auf dem Augustaplatz ein. Erstmals kommt für die Eislaufbahn eine Technologie zum Einsatz, die weder Wasser noch Strom benötigt. Überhaupt sollen auf dem Christkindsmarkt durch ein neues Konzept 60.000 Kilowattstunden Strom eingespart werden.

Zum Ausklang laden die dampfend heißen Quellen der Caracalla Therme und des Friedrichbades ein. Kunst und Kulturgenuss versprechen das Festspielhaus sowie das vom New Yorker Stararchitekten Richard Meier erbaute Museum Frieder Burda. Am Abend lädt das laut Marlene Dietrich schönste Casino der Welt die Besucher*innen dazu ein, ihr Glück im Spiel zu versuchen.

Der Christkindelsmarkt Baden-Baden hat täglich von 11–21 Uhr geöffnet. Ausnahmen sind der 24. und 31. Dezember (jeweils 11–15.00 Uhr) und der 1. Januar (ab 13.00 Uhr).