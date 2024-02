Das Verdi-Requiem: Abschiedskonzert von Morten Schuldt-Jensen, Professor an der Hochschule für Musik Freiburg

Gemeinsam mit dem Philharmonischen Orchester Freiburg stehen am 17. Februar, 20 Uhr 150 Sänger:innen auf der Bühne des Konzerthauses und führen Giuseppe Verdis „Messa da Requiem“ auf. Morten Schuldt-Jensen, Professor für Chor- und Orchesterleitung an der Hochschule für Musik Freiburg, dirigiert an diesem Abend zum letzten Mal, nach 18 Jahren tritt er den Ruhestand an.

In der „Messa da Requiem“, einem der bedeutendsten und bekanntesten Werke der sinfonischen Chormusik, vertonte Giuseppe Verdi die katholische Totenmesse. Er komponierte sie in den frühen 1870er-Jahren als Erinnerung an den italienischen Schriftsteller Alessandro Manzoni. Uraufführung wurde 1874 gefeiert. „Es vereint das Beste aus der italienischen Operntradition mit fast schon filmreifen Weltuntergangs-Szenen und majestätischen Aufzügen. Es gibt kaum ein chorsinfonisches Stück, das den Sängerinnen und Sängern so viel, gleichzeitig aber auch so wenig Lautstärke abverlangt: vom Flüstern bis hin zu verzweifeltem Rufen. Ein rundherum klangliches, religiöses und menschliches Erlebnis“, erklärt Morten Schuldt-Jensen

Dass Morten Schuldt-Jensen gerade dieses Werk für sein Abschiedskonzert gewählt hat, hat mehrere Gründe: „1999 habe ich das Verdi-Requiem, das ich vorher als Sänger und ‚Choir Master‘ auch schon mehrere Male mitgemacht hatte, zum ersten Mal dirigiert. Ich stand mitten in der Aufführung und dachte: ‚Es ist lange her, dass ich als Dirigent so viel Spaß hatte.‘“ Den vier Solisten Trine Wilsberg Lund (Sopran), Mareike Morr (Alt), Reginaldo Pinheiro (Tenor) und Markus Eiche (Bass) sei das Stück wie auf den Leib geschneidert: „Was Verdi schreibt, ist schwierig zu singen, aber machbar für diese hervorragenden Sänger. Als Vokalmensch freue ich mich darauf. Diese Vorfreude hat mich auch dazu motiviert, es als mein Abschiedskonzert auszuwählen – das Stück wohnt ganz nah an meinem Musikerherzen.“ Hinzu komme, dass das Verdi-Requiem an der Hochschule für Musik Freiburg lange nicht mehr aufgeführt worden sei, weil es nicht nur viele Sänger, sondern auch ein großes Orchester benötige. Die Studierenden sollten es aber einmal aufgeführt haben, da es zum Bildungskern aller klassischen Sänger und Musiker gehöre, meint Morten Schuldt-Jensen. Neben Studierenden singen in dem 150-köpfigen Chor auch Absolventen der Hochschule für Musik Freiburg und einige Mitglieder von Morten Schuldt-Jensens dänischen Chören mit. „Die Aufführung wird für mich wie eine große Familienfeier werden“, freut sich Morten Schuldt-Jensen.

Weitere Infos und Tickets: www.mh-freiburg.de/veranstaltungen/details/requiem