„Das Göttliche“ als Hoffnungsträger ist das Motto der Usedomer Literaturtage 2021 (14.-17. April, inkl. Livestreams)

Vom 14. bis 17. April 2021 kommen Autor*innen und Literaturinteressierte bei den Usedomer Literaturtagen zusammen. Internationale Bekanntheiten wie die Nobelpreisträgerin für Literatur Olga Takoarczuk oder der mehrfach ausgezeichnete Autor Navid Kermani sind vertreten und werden aus ihren Werken lesen. Auch die Schriftstellerin Marica Bodrožić, der Publizist Andreas Englisch und der Philosoph Peter Sloterdijk sind zu diesem Anlass geladen.

Das Thema der diesjährigen Veranstaltung ist inspiriert von Goethes Gedicht „Das Göttliche“. Vor allem ein Vers wird von den Veranstaltenden hervorgehoben: „Edel sei der Mensch, hilfreich und gut; denn das allein unterscheidet ihn von allen Wesen, die wir kennen!“. Das Motto soll angesichts der aktuellen Pandemie Hoffnung verbreiten, aber auch an internationale Verbindungen und Gemeinschaft erinnern. Symbolisch dafür steht die deutsch-polnische Insel. Über Landesgrenzen hinaus vereint die Menschen „die Fähigkeit aus der Kraft von Glauben und Hoffnung über uns selbst hinauszuwachsen“, so Thomas Hummel, leitender Veranstalter der Usedomer Literaturetage. Das Thema wird von den geladen Gästen, gemeinsam mit den Moderatoren der Literaturtage, Manfred Osten, Joachim Dicks und Andreas Kossert, erörtert. Es wird um die Geschichte und Gegenwart Europas, neue Perspektiven und Vorurteile gehen.

Wie jedes Jahr wird im Rahmen der Veranstaltung der Usedomer Literaturpreis vergeben. In der elften Runde geht dieser an den bulgarischen Schriftsteller Georgi Gospodinov. Ein exklusives Interview mit dem Schrifsteller wird es in der Mai-Ausgabe des Kultur Joker zu lesen geben. In seiner Lesung widmet er sich Auszügen aus verschiedenen seiner Werke, wie die Romane „Physik der Schwermut“ und „Natürlicher Roman“. Die Jury lobt seine Fähigkeit Fragmente zu „einer der überzeugendsten Visionen der zeitgenössischen Literatur zusammenzufügen“. Dotiert ist der Preis mit 5000 Euro und einem einmonatigen Aufenthalt im Seetelhotel Ahlbecker Hof, Stifter des Preises. Die Verleihung findet am 17. April, 12 Uhr im Livestream statt.

Informationen zu den Tickets und dem Livestream gibt es unter: www.usedomerliteraturtage.de

Veranstaltungsüberblick:

14. April, 19:30 Uhr

Nobelpreisflair auf Usedom: Olga Tokarczuk liest aus ihren neuesten Werken. Moderiert von Manfred Osten, auf Deutsch gelesen von Annett Renneberg.

15. April, 19:30 Uhr

„Der Pakt gegen den Papst“ – Blickehinter die Kulissen des Vatikans. Andreas Englisch im Gespräch mit Manfred Osten.

16. April, 11 Uhr

Schülerlesung mit der Autorin Marica Bodrožić aus „Pantherzeit“.

16. April, 19:30 Uhr

Navid Kermani liest aus seinem Werk mit anschließendem Gespräch mit Norbert Lammert.

17. April, 12 Uhr

Lesung mit Georgi Gospodinov, Usedomer Literaturpreisträger 2021 und feierliche Verleihung des 11. Usedomer Literaturpreises.

17. April, 15 Uhr

„Pantherzeit“ – Mystische Seelenlandschaften. Lesung mit Marica Bodrožić. Es moderiert Joachim Dicks.

17. April, 19:30 Uhr

Das Göttliche zum Sprechen bringen. Peter Sloterdijk im Gespräch mit Manfred Osten.