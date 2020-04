Allgemein | April 2020 | von Redaktion

Das Corona-Zuhörtelefon Freiburg

© promo

Für Personen, die psychisch unter der Corona-Krise leiden oder überlastet sind, möchte die Initiative für ein Corona-Zuhörtelefon ein solidarisches Angebot bereitstellen.

Besonders in Krisenzeiten kann es vermehrt zu Einsamkeit, depressiver Verstimmung, Ängsten, Panik oder häuslicher Gewalt und Problemen kommen. Hinzu kommen die Folgen der alltäglichen Einschränkungen und dem plötzlichen Wandel im alltäglichen Leben, dem sich ein Großteil der Bevölkerung stellen muss. In diesem bewegten Zeiten ist aus umso wichtiger, seine Gedanken und Ängste mit jemandem zu teilen. Das Corona Zuhörtelefon Freiburg bietet genau diese Möglichkeit.

Die Personen am Telefonhörer sind weitgehend aus dem sozialen und psychologischen Sektor und haben alle eine Fortbildung im aktiven Zuhören am Telefon absolviert. Sie bieten ein offenes Ohr, um beispielsweise über Ängste, Sorgen, Panik, Einsamkeit und Probleme zuhause zu reden. Durch eine offene Gesprächstechnik möchten die Helfer*innen dazu ermutigen, eigene Lösungen oder einen klareren Blick zu finden. Das Angebot ist dabei absolut anonym.