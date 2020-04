Tanz | April 2020 | von Redaktion Romeo und Julia – Stuttgart Ballet@Home © Stuttgart Ballet Auf der Webseite des Stuttgarter Balletts wird vom 17. April, 18 Uhr bis zum 19. April, 23 Uhr die romantische Verfilmung des Weltklassikers Romeo und Julia, interpretiert durch John Crankos, zu sehen sein.

Basierend auf William Shakespears berühmter Tragödie um die zwei jungen Liebenden aus den verfeindeten Familienclans Montague und Capulet nahm sich John Cranko 1962 des wortgewaltigen Stücks an.

Eines seiner erfolgreichsten Ballette wurde so geschaffen, dessen Titelrollen er eigens für Marcia Haydée und Ray Barra kreierte. Auch 50 Jahre nach der Premiere ist das Stück Romeo und Julia eines der beliebtesten im Repertoire des Stuttgarter Balletts. In der Filmversion werden Elisa Badenes und David Moore in den Titelrollen zu sehen sein. Romeo und Julia als Video-on-Demand

Eine Koproduktion des UNITEL, NHK und SWR/ARTE in Zusammenarbeit mit dem Stuttgarter Ballett

17. April, 18 Uhr bis 19. April, 23 Uhr

www.stuttgarter-ballett.de/spielplan/stuttgartballetathome Percussion und Orgel mit Michael Kiedaisch und Johannes Götz »

Newsletter E-Mail-Adresse Die Datenschutzerklärung habe ich gelesen und akzeptiere sie. Druckfrisch erschienen: seien Sie informiert über die neuste Ausgabe des Kultur Joker Unsere Printmedien Werbung