Chorreise 2024 des Freiburger Domchors und der Freiburger Domkapelle

Wenn der Freiburger Domchor und die Domkapelle in der Schweiz eine französische Messe singen, entstehen viele schöne Erlebnisse. Mit der „Messe solennelle in cis-moll“ von Louis Vierne im Gepäck gastierten die Erwachsenenchöre des Freiburger Münsters unter der Leitung von Domkapellmeister Prof. Boris Böhmann an drei Stationen in der Schweiz: Die Benediktinerabtei Einsiedeln, die Hofkirche in Luzern und die Marienkirche in Basel sind Orte, an denen niveauvolle Kirchenmusik gepflegt und geschätzt werden. Ergänzt wurde das musikalische Programm durch Motetten von Alessandro Scarlatti, Charles Marie Widor, Max Reger und dem gregorianischen Introitusgesang vom Hochfest Christi Himmelfahrt. Die Aufführungen mit den jeweiligen Orgeln und Organisten (Stephane Mottoul, Cyrill Schmidlin, Anna Kirillova) und in jeweils wechselnden Raumakustiken waren außerordentlich gelungen, wie Äußerungen des Lobes vieler Zuhörer zum Ausdruck brachten.

Ergänzt wurden die musikalischen Gottesdienstgestaltungen durch ein anspruchsvolles und spirituelles Bildungsprogramm: Erläuterungen der historischen Bedeutung unseres Übernachtungsortes Seelisberg (Seelisberger Thesen), Einführung und Besuch der Kapellen und Einsiedelei des Hl. Nikolaus von der Flüe in Sachseln und Ranft, Klosterführung Einsiedeln, Führung im Richard-Wagner-Museum Tribschen durch den Vorsitzenden der Schweizerischen Richard-Wagner-Gesellschaft Dr. John Müller sowie eine Orgelführung in der Hofkirche Luzern. Bei strahlendem Sonnenschein und schneebedeckten Bergen endete unsere Fahrt in Basel St. Marien mit herzlichem Applaus, einem anschließenden Empfang und einer Rose für jede Frau am Muttertag.