Brustkrebs im Fokus / Online-Gesundheitsforum am 25. November

Brustkrebs ist mit 70.000 Neuerkrankungen pro Jahr die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Die rechtzeitige Erkennung und aktuelle Ansätze in der Therapie sind der Schlüssel für die zielgerichtete Behandlung. Mit der Eröffnung der neuen radiologischen Praxis IBID – Institut für bildgebende Diagnostik – gibt es in der Mammadiagnostik im Evangelischen Diakoniekrankenhaus neue Perspektiven. Das angekündigte Gesundheitsforum „Brustkrebs im Fokus“ am Mittwoch, 25. November 2020, um 19 Uhr findet angesichts der verschärften Einschränkungen im November als reine Online-Veranstaltung statt. Neben den Vorträgen werden in einer Podiumsdiskussion Spezialisten des Gesundheitscampus am Diakoniekrankenhaus Antworten auf live oder im Vorfeld gestellte Fragen des virtuellen Publikums geben. Durch den Informationsabend führt Moderatorin und Model Dany Michalski, die selbst an Brustkrebs erkrankt war und erfolgreich therapiert wurde. Weiterführende Informationen mit Link zum Video-Livestream: www.diakoniekrankenhaus.de.

Die Diagnose Brustkrebs löst bei Betroffenen oft Ängste und Sorgen aus. Die Zerreißprobe zwischen Hoffnungen und Befürchtungen ist eine Achterbahn der Gefühle und es braucht Lösungen, um dem persönlichen Kontrollverlust zu begegnen. Gelingt es nicht, Gedanken und Gefühle mitzuteilen, sind Schwankungen des seelischen Gleichgewichts oder sogar Depressionen die Folge. „Wir unterstützen Patientinnen mit ihren Angehörigen bei der Verarbeitung der Krankheit und helfen ihnen, in dieser belastenden Situation Mut, Kraft und Zuversicht zu schöpfen“, so die Psychoonkologin und gynäkologische Oberärztin Dr. Martina Meiser.

Zum Thema „Brustkrebs rechtzeitig erkennen – Chancen optimal nutzen“ referiert Dr. Alexander Büttner, Leitender Arzt der Abteilung Mammadiagnostik im IBID. Das radiologische Institut wurde vom Praxisgründer und ärztlichen Leiter Dr. Markus C. Müller neu ausgestattet. Den Patienten bietet es als Siemens-Referenzzentrum die derzeit aktuellsten Diagnosemöglichkeiten.

„Bei Brustkrebs stehen heute schonende und minimal invasive Operationstechniken zur Verfügung“, erklärt Prof. Dr. Dirk Watermann, Chefarzt der Frauenklinik am Diakoniekrankenhaus und Sprecher des Brustzentrums Südbaden. Der Onkologe Dr. Dieter Semsek (Praxis für interdisziplinäre Onkologie & Hämatologie) gibt einen Einblick in neue Entwicklungen in der medikamentösen Therapie des Mammakarzinoms und der Leiter des Zentrums für Strahlentherapie, PD Dr. Christian Weißenberger, stellt beim Gesundheitsforum die präzise und schonende Behandlung mit Hilfe der atmungsgesteuerten Strahlentherapie (Atemgating) vor.

Agenda

Beginn der Live-Übertragung um 19.00 Uhr.

Referent*innen (in Reihenfolge der Vorträge):

Dr. Martina Meiser , Fachärztin für Frauenheilkunde Psychoonkologin, Oberärztin der Frauenklinik im Ev. Diakoniekrankenhaus

Thema:

Ängste und individueller Umgang bei der Diagnose Brustkrebs

Sprecher des Brustzentrum Südbaden

Thema:

Schonende und minimal invasive Operationstechniken bei Brustkrebs

Strahlentherapeut, Leiter des Zentrum für Strahlentherapie Freiburg Thema:

Präzise und schonende Behandlung durch atmungsgesteuerte Strahlentherapie

Onkologe, Praxis für interdisziplinäre Onkologie & Hämatologie Thema:

Neue Entwicklungen in der medikamentösen Therapie des Mammakarzinoms

Radiologe, Leitender Arzt der Abteilung Mammadiagnostik im IBID Thema:

Brustkrebs rechtzeitig erkennen – Chancen optimal nutzen.

Anschließend Podiumsdiskussion mit Antworten auf Fragen aus dem virtuellen Publikum.

Moderation:

Dany Michalski, Moderatorin, internationales Model, Influencerin

Nach Brustkrebsdiagnose in 2011 wurde sie erfolgreich therapiert.

Veranstalter:

Evangelisches Diakoniekrankenhaus Freiburg

Kontakt: