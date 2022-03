Besuchermesse “Garten, Kunst und Handwerk” in Bad-Krozingen sucht Aussteller*innen

Die Premiere war eigentlich bereits für das Jahr 2020 geplant, wurde jedoch durch die Pandemie von Jahr zu Jahr verschoben – jetzt sind die Veranstaltenden in Bad-Krozingen aber zuversichtlich, dass endlich die Besuchermesse “Garten, Kunst und Handwerk” am 14. und 15. Mai 2022 stattfinden kann. Für diese suchen die Veranstalter*innen ab sofort Aussteller*innen, die bei der ersten Ausgabe von “Garten, Kunst und Handwerk” in Bad-Krozingen dabei sein möchten. Gesucht werden Kunsthandwerker*innen aus den Bereichen Keramik und Kunst, Floristik, Malerei, Handarbeit die ihre hochwertigen Stücke im Kurpark von Bad Krozingen präsentieren möchten.

Weitere Infos und Anmeldemöglichkeiten: Tel. 0178 3394013 | Fax. 05255 4899999 | E-Mail: werbung@ems-scherer.de | Web: www.kunsthandwerkermesse.de