Autark durch eigenen Strom: Photovoltaikspeicher im Überblick

Stromspeicher sind eine perfekte Ergänzung zur eigenen Solaranlage – aber sollte beim Kauf eines Solarstromspeichers beachtet werden und welche Vorteile haben die Verbraucher*innen?

Mit dem Einsatz eines Stromspeichers können Verbraucher*innen den erzeugten Strom der eigenen Solaranlage speichern und zu einem späteren Zeitpunkt abrufen. So ist eine weitestgehend autarke Stromversorgung möglich – und die Stromkosten werden nebenbei auch noch gesenkt. Bei einer PV–Anlage mit Stromspeicher kann man sich sogar bis zu 80% autark mit eigenproduziertem Strom versorgen und unterstützt dabei auch noch unsere Umwelt mit klimafreundlichem Ökostrom aus erneuerbaren Energien.

Aufgrund des besseren Wirkungsgrades sowie der längeren Lebensdauer setzen viele Hersteller beim Einsatz im Stromspeicher auf die Lithium–Ionen–Technologie anstatt der Blei–Batterien. Die Blei–Gel–Akkus sind wesentlich günstiger in der Anschaffung als die Lithium–Ionen–Batterien, weil sie eine geringere Tiefenentladung und Energiedichte sowie eine kürzere Lebensdauer (zwischen 1.500 und 3.000 Ladezyklen) aufweisen. Moderne Lithium–Ionen–Akkus können in Abhängigkeit der Technologie einen Wirkungsgrad von bis zu 95% der nutzbaren Kapazität erzielen. Die Akkus können mit den 20 Jahren Lebensdauer einer PV–Anlage mithalten und garantieren eine lange Haltbarkeit von 5.000 bis 7.000 Voll–Ladezyklen. Beachten sollte man, dass eine vollständige Entladung der Akkus die Lebensdauer verkürzt.

Für ein Einfamilienhaus betragen die Anschaffungskosten für den Stromspeicher je nach Leistung derzeit etwa 5.000 Euro und 15.000 Euro und sind abhängig von Faktoren wie der Speicherkapazität, Batterie–Art, Anzahl der Ladezyklen und der maximalen Entladeleistung. Vor dem Kauf und der Installation eines Speichers sollten Sie jedoch eine*n Photovoltaik–Expert*in zu Rate ziehen, der zugleich auch über entsprechende Fördermöglichkeiten berät.



