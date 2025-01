Badenova zukünftig ohne Tesla und X: Der regionale Energiedienstleister wendet sich von den Elon Musk-Unternehmen ab

Die Badenova, das größte Energieversorgungsunternehmen in Südbaden, treibt seit vielen Jahren die Energie- und Wärmewende in der Region voran. Nun gibt das Unternehmen in einer Pressemeldung bekannt, dass sie sich von den Unternehmen des amerikanischen Milliardärs Elon Musk abwenden werden.

Als Lieferant von grünem Strom nutzt die badenova in seinem Fuhrpark eine Vielzahl an Elektroautos. Zukünftig werden die Modelle der Elon Musk-Firma Tesla dort nicht mehr vertreten sein. Auch der Kurznachrichtendienst X des US-Unternehmers soll nicht mehr bespielt und für keine weitere Firmen-Kommunikation genutzt werden. „Das Handeln von Elon Musk, nun quasi in Regierungsfunktion, hat uns aufhorchen lassen“, so Hans-Martin Hellebrand, Vorstand von badenova. „Die politische Parteinahme ist dabei nur die Spitze des Eisbergs. Mit seinem Wirken wird der Wirtschaftsstandort Deutschland geschwächt. Das werden wir nicht akzeptieren.“ Die vorhandenen Tesla-Fahrzeuge werden noch bis zum Ende der Leasing-Verträge genutzt. Neue Fahrzeuge wird badenova nicht mehr anschaffen, sondern auf Alternativen umsteigen.