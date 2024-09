Ausdrucksstark und farbenfroh: Der Freiburger Kunstraum Nigra Monaĥejo zeigt die Ausstellung „Markus Franke – All Days Life“

In seiner neuen Ausstellung präsentiert der Kunstraum Nigra Monaĥejo im Schwarzen Kloster die Werke des Freiburger Künstlers Markus Franke. Gezeigt wird die neue Siebdruckserie „All Days Life“ sowie Malereien der vergangenen zehn Jahre. Markus Franke studierte evangelische Theologie, Soziologie und Kunstgeschichte in Tübingen, Berlin und Heidelberg. Am Zeicheninstitut in Tübingen und an der Hochschule der Künste (Berlin) absolvierte er eine künstlerische Ausbildung, 1998-2004 eine weitere berufsbegleitende künstlerische Ausbildung an der Europäischen Kunstakademie in Trier, wo er heute einen Lehrauftrag im Siebdruck hat. In seinem Werk experimentiert Markus Franke mit den Ausdrucksformen Fotografie, Malerei und Siebdruck – am Ende entstehen ausdrucksstarke und farbenfrohe Bilder.

Seine Inspirationen zieht der Künstler aus dem Alltäglichen – seine Fotokamera war auf zahlreichen Reisen als Beobachter dabei. Diese Aufnahmen aber auch anderes Bildmaterial oder Malereien werden in weiteren Schritten mit der Technik des Siebdrucks neu arrangiert. So ist der Siebdruck in den vergangenen Jahren für Markus Franke ein ideales Stilmittel für seine Suche nach dem Spiel der Farben und Formen geworden. Die Drucke werden durch seine abstrakt expressionistische Malerei in der Ausstellung im Kunstraum Nigra Monaĥejo ergänzt.

Markus Franke – All Days Life. Kunstraum Nigra Monaĥejo, Schwarzes Kloster, Freiburg. Vernissage: 14. September, 19 Uhr. Mittwoch-Freitag: 13-18 Uhr, Samstag: 12-17 Uhr. nigra-monahejo.de | Laufzeit: 11.09. bis 5.10.24